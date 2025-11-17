«Πτήσεις εκκαθάρισης» Παλαιστινίων από τη Γάζα καταγγέλλει η Νότια Αφρική – Ισχυρίζεται ότι έχουν και άλλους προορισμούς

Αρχικά, η χώρα αρνήθηκε στους επιβάτες της πτήσης την είσοδο στη χώρα - Τελικά η ομάδα αποβιβάστηκε έπειτα από παρέμβαση φιλανθρωπικής οργάνωσης