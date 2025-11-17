«Πτήσεις εκκαθάρισης» Παλαιστινίων από τη Γάζα καταγγέλλει η Νότια Αφρική – Ισχυρίζεται ότι έχουν και άλλους προορισμούς
Αρχικά, η χώρα αρνήθηκε στους επιβάτες της πτήσης την είσοδο στη χώρα - Τελικά η ομάδα αποβιβάστηκε έπειτα από παρέμβαση φιλανθρωπικής οργάνωσης
Η Νότια Αφρική δεν θα δεχτεί άλλες πτήσεις τσάρτερ που μεταφέρουν Παλαιστινίους, λίγες ημέρες μετά την άφιξη 153 επιβατών από τη Γάζα, η οποία προκάλεσε σάλο στη χώρα.
Η πτήση της Πέμπτης, για την οποία τα αναπάντητα ερωτήματα είναι πολλά, ήταν μέρος «ενός σαφούς σχεδίου για την εκκαθάριση των Παλαιστινίων από τη Γάζα και τη Δυτική Όχθη», δήλωσε τη Δευτέρα ο υπουργός Εξωτερικών Ρόναλντ Λαμόλα.
Οι ισραηλινές Αρχές δεν έχουν απαντήσει σε αυτή την κατηγορία, αναφέρει το BBC. Προσθέτει πάντως ότι το Ισραήλ ισχυρίστηκε ότι η Νότια Αφρική είχε προηγουμένως συμφωνήσει να δεχτεί τους 153 Παλαιστινίους.
Με τη σειρά της η παλαιστινιακή πρεσβεία στη Νότια Αφρική έχει δηλώσει ότι η ομάδα έφυγε από το αεροδρόμιο Ραμόν του Ισραήλ και έφτασε στη Νότια Αφρική μέσω Ναϊρόμπι, «χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση ή συντονισμό».
Η παλαιστινιακή πρεσβεία είπε ακόμη ότι «μια μη καταχωρημένη και παραπλανητική οργάνωση» εκμεταλλεύτηκε τη δυσχερή κατάσταση των πολιτών της Γάζας, «εξαπάτησε οικογένειες, συγκέντρωσε χρήματα από αυτές και διευκόλυνε το ταξίδι τους με παράνομο και ανεύθυνο τρόπο».
Σε δηλώσεις του ο Λαμόλα είπε ότι η πτήση φαινόταν να αποτελεί μέρος «ευρύτερου σχεδίου για την απομάκρυνση των Παλαιστινίων από την Παλαιστίνη σε πολλά διαφορετικά μέρη του κόσμου». Και μάλιστα δεν είναι μόνο η Νότια Αφρική: και σε άλλες χώρες έχουν φτάσεις αυτές οι περίεργες πτήσεις, αν και δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.
Η επίμαχη πτήση έφτασε την Πέμπτη στο διεθνές αεροδρόμιο του Γιοχάνεσμπουργκ.
Αρχικά, η Νότια Αφρική αρνήθηκε στους επιβάτες την είσοδο στη χώρα και έτσι παρέμειναν στο αεροπλάνο πάνω από 10 ώρες. Αργότερα, όμως, η ομάδα αποβιβάστηκε έπειτα από παρέμβαση φιλανθρωπικής οργάνωσης.
Από τους επιβάτες 23 είχαν ήδη πάρει πτήσεις για άλλους προορισμούς, οπότε 130 επιτράπηκε να εισέλθουν στη χώρα, «από συμπόνια», όπως είπε ο πρόεδρος της Νότιας Αφρικής Σίριλ Ραμαφόσα.
Υπενθυμίζεται ότι η Νότια Αφρική, υποστήριξε σθεναρά την Παλαιστίνη κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.
