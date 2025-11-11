Διάβασε έναν οδηγό «επιβίωσης» στη δαιδαλώδη Black Friday αγορά πλυντηρίων και στεγνωτηρίων, προκειμένου να τη βγάλεις «καθαρή», χωρίς να… στεγνώσει το πορτοφόλι σου!
Οι αρχές στο Ιράν ανακοίνωσαν ότι εξάρθρωσαν δίκτυο κατασκοπείας ισραηλινών και αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών
Τους τελευταίους μήνες έχουν ανακοινωθεί πολλές συλλήψεις για κατασκοπεία και εκτελέσεις ανθρώπων που κρίθηκαν ένοχοι για συνεργασία με τη Μοσάντ
«Το δίκτυο (…) υπό τη διεύθυνση των αμερικανικών και ισραηλινών υπηρεσιών πληροφοριών εντοπίστηκε και εξαρθρώθηκε» ανέφερε μια ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης, του ιδεολογικού στρατού του Ιράν, που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση. «Η επιχείρηση διεξήχθη συντονισμένα σε πολλές επαρχίες», πρόσθεσε, χωρίς ωστόσο να δώσει καμία διευκρίνιση για το πότε και πού έγιναν οι επιχειρήσεις, ούτε για τον αριθμό των συλληφθέντων.
BREAKING | Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) Intelligence Organization announced that it has dismantled a network operating under U.S. and Israeli intelligence guidance inside the country.— Iran Military Monitor (@IRIran_Military) November 11, 2025
The network was uncovered after extensive surveillance and simultaneous… pic.twitter.com/e77S35AYne
Τον Ιούνιο, το Ισράηλ εξαπέλυσε πλήγματα στο Ιράν, σκοτώνοντας εκατοντάδες ανθρώπους, μεταξύ των οποίων ήταν στρατιωτικοί αξιωματούχοι και πυρηνικοί επιστήμονες. Η Τεχεράνη απάντησε εκτοξεύοντας πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 25 άνθρωποι.
How did Israel 🇮🇱 have all that intelligence?— Dr. Eli David (@DrEliDavid) June 13, 2025
Iran's 🇮🇷 former president Ahmadinejad: “Iran's Secret Service had established a unit to target Mossad agents within Iran. However, the head of this unit turned out to be a Mossad operative himself, along with 20 other agents.” 🤣 pic.twitter.com/5OAKcTB00a
Οι ΗΠΑ, στενός σύμμαχος του Ισραήλ, πραγματοποίησαν επίσης πλήγματα στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν.
Η κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ιράν και Ισραήλ τέθηκε σε ισχύ στις 24 Ιουνίου.
Τους τελευταίους μήνες οι ιρανικές αρχές έχουν ανακοινώσει πολλές συλλήψεις για κατασκοπεία και εκτελέσεις πολλών ανθρώπων που κρίθηκαν ένοχοι για συνεργασία με τη Μοσάντ.
