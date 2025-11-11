Οι αρχές στο Ιράν ανακοίνωσαν ότι εξάρθρωσαν δίκτυο κατασκοπείας ισραηλινών και αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών
ΚΟΣΜΟΣ
Ιράν Μοσάντ Φρουροί της Επανάστασης Κατασκοπεία

Οι αρχές στο Ιράν ανακοίνωσαν ότι εξάρθρωσαν δίκτυο κατασκοπείας ισραηλινών και αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών

Τους τελευταίους μήνες έχουν ανακοινωθεί πολλές συλλήψεις για κατασκοπεία και εκτελέσεις ανθρώπων που κρίθηκαν ένοχοι για συνεργασία με τη Μοσάντ

Οι αρχές στο Ιράν ανακοίνωσαν ότι εξάρθρωσαν δίκτυο κατασκοπείας ισραηλινών και αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών
Το Ιράν ανακοίνωσε σήμερα ότι εξάρθρωσε ένα «δίκτυο κατασκοπείας» που είχαν συγκροτήσει οι ισραηλινές και αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών, πολλούς μήνες μετά τον πόλεμο μεταξύ της Ισλαμικής Δημοκρατίας και του Ισραήλ.

«Το δίκτυο (…) υπό τη διεύθυνση των αμερικανικών και ισραηλινών υπηρεσιών πληροφοριών εντοπίστηκε και εξαρθρώθηκε» ανέφερε μια ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης, του ιδεολογικού στρατού του Ιράν, που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση. «Η επιχείρηση διεξήχθη συντονισμένα σε πολλές επαρχίες», πρόσθεσε, χωρίς ωστόσο να δώσει καμία διευκρίνιση για το πότε και πού έγιναν οι επιχειρήσεις, ούτε για τον αριθμό των συλληφθέντων.

Τον Ιούνιο, το Ισράηλ εξαπέλυσε πλήγματα στο Ιράν, σκοτώνοντας εκατοντάδες ανθρώπους, μεταξύ των οποίων ήταν στρατιωτικοί αξιωματούχοι και πυρηνικοί επιστήμονες. Η Τεχεράνη απάντησε εκτοξεύοντας πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 25 άνθρωποι.

Οι ΗΠΑ, στενός σύμμαχος του Ισραήλ, πραγματοποίησαν επίσης πλήγματα στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν.

Η κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ιράν και Ισραήλ τέθηκε σε ισχύ στις 24 Ιουνίου.

Τους τελευταίους μήνες οι ιρανικές αρχές έχουν ανακοινώσει πολλές συλλήψεις για κατασκοπεία και εκτελέσεις πολλών ανθρώπων που κρίθηκαν ένοχοι για συνεργασία με τη Μοσάντ.

Ειδήσεις σήμερα:

Σάλος στην Ουκρανία: Φίλος του Ζελένσκι διέφυγε από τη χώρα, εμπλέκεται σε υπόθεση με μίζες 100 εκατ. δολαρίων

Ο Νικολά Σαρκοζί γευμάτισε σε εστιατόριο του Παρισιού με την Κάρλα Μπρούνι μία ημέρα μετά την αποφυλάκισή του - Δείτε βίντεο

Ηθοποιός που έκανε εμπορία ανθρώπων σε αίρεση με σκλάβες του σεξ αποκαλύπτει: Χρησιμοποίησα τη φήμη μου, υπήρξα απίστευτα κακοποιητική

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης