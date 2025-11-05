Κοινή άσκηση Ισραηλινής και Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας - Ολοκλήρωσαν εναέριο ανεφοδιασμό

Όπως αναφέρουν οι Times Of Israel, στο πλαίσιο κοινής άσκησης την περασμένη Δευτέρα, η 120ή Μοίρα της IAF έκανε εξάσκηση στον εναέριο ανεφοδιασμό δεκάδων ελληνικών μαχητικών αεροσκαφών.«Η άσκηση προσομοίωσε μια επιχειρησιακή πτήση και τον ανεφοδιασμό μαχητικών αεροσκαφών σε μεγάλες αποστάσεις. Για αρκετές ώρες, τα μαχητικά αεροσκάφη ενώθηκαν με τα αεροσκάφη ανεφοδιασμού και ανεφοδιάστηκαν από αυτά για να συνεχίσουν τις αποστολές τους», αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο Ισραηλινός Στρατός.Σημειώνεται ότι η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία και η Ελληνική Πολεμική Αεροπορία διεξάγουν τακτικές κοινές ασκήσεις.«Αυτή η άσκηση αποτελεί μέρος του ετήσιου προγράμματος εκπαίδευσης και αντικατοπτρίζει τη συνεχιζόμενη περιφερειακή συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών», προσθέτει στην ανακοίνωσή του ο Ισραηλινός Στρατός.