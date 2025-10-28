Ο Τραμπ που θέλει να αποκαταστήσει την αμερικανική επιρροή στην Ασία και η μεγάλη «αναμέτρηση» με τον Σι για την παγκόσμια ηγεμονία
Τι επιδιώκει ο Αμερικανός πρόεδρος από την περιοδεία του στην Ασία και πώς θέλει να ξαναγράψει τους όρους του αμερικανικού παιχνιδιού στον Ειρηνικό
Ο Ντόναλντ Τραμπ επιστρέφει στην Ασία με μια ατζέντα που ξεπερνά κατά πολύ τη διπλωματική τυπολογία. Με στάσεις σε Μαλαισία, Ιαπωνία και Νότια Κορέα, ο Αμερικανός πρόεδρος επιχειρεί μια αναδιάταξη δυνάμεων στην πιο κρίσιμη γεωπολιτικά περιοχή του πλανήτη. Στόχος του είναι να αποκαταστήσει την αμερικανική επιρροή σε μια Ασία που τα τελευταία χρόνια έχει γείρει – ποικιλοτρόπως - προς το Πεκίνο – και να το κάνει όχι μέσα από συμβολισμούς, αλλά μέσω πράξεων, επενδύσεων και σκληρών διαπραγματεύσεων.
Η Ουάσιγκτον ζητά από το Τόκιο και τη Σεούλ να στηρίξουν την αμερικανική στρατηγική με επενδύσεις που, σύμφωνα με εκτιμήσεις, αγγίζουν τα 900 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο Τραμπ θέλει οι δεσμεύσεις αυτές να μετατραπούν σε εργοστάσια, αγωγούς φυσικού αερίου, τεχνολογικές συμμαχίες – σε πραγματικά αποτελέσματα που θα αποδείξουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν η κινητήρια δύναμη της περιοχής παρά τις ταχύτητες αλλά και την ένταση με την οποία η Κίνα όχι απλά έχει κάνει αισθητή αλλά απαραίτητη την παρουσία της στην περιοχή που είναι δεδομένο ζωτικός χώρος δράσης της.
Παράλληλα, η μεγάλη αναμέτρηση με την Κίνα πλησιάζει… Η επικείμενη συνάντηση του Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ αναμένεται να καθορίσει το μέλλον των δασμών, του εμπορίου πρώτων υλών και της φαρμακευτικής αλυσίδας που συνδέεται με τη φεντανύλη. Ο Τραμπ προσεγγίζει τη διαπραγμάτευση με την οπτική του επιχειρηματία – ζητά «συμφωνία», όχι απλώς «κατανόηση». Θέλει να κλείσει ένα «πακέτο» που θα αποφέρει άμεσα πολιτικά και οικονομικά οφέλη στις ΗΠΑ. Σε δεύτερο χρόνο θέλει να βάλει τα «όπλα» στο περιθώριο αλλά ακόμη κι αν δεν καταφέρει όσα αναζητά στην Ασία δεν έχει κανέναν – αποδεδειγμένα – ενδοιασμό να τα ξανατοποθετήσει στο τραπέζι επιστρέφοντας πρώτα στο Οβάλ γραφείο και την έδρα του στην Ουάσιγκτον.
Το ταξίδι έχει όμως και σκληρό πυρήνα ασφάλειας. Ιαπωνία και Νότια Κορέα λειτουργούν ως βασικοί κρίκοι της αμερικανικής παρουσίας στον Ειρηνικό. Με την Κίνα να ενισχύει τον στόλο της και τη Βόρεια Κορέα να συνεχίζει τις πυραυλικές δοκιμές, η Ουάσιγκτον επιδιώκει να ενισχύσει τις βάσεις της και να προωθήσει κοινά σχήματα ασκήσεων και τεχνολογικής συνεργασίας.
Η στρατηγική Τραμπ είναι ριψοκίνδυνη αλλά συνεκτική. Αν οι συνομιλίες με το Πεκίνο αποδώσουν, θα έχει κατορθώσει να σταθεροποιήσει τις αγορές και να εμφανιστεί ως ο ηγέτης που «πιέζει, διαπραγματεύεται, κερδίζει». Αν όχι, ο κίνδυνος νέου εμπορικού πολέμου παραμένει ορατός, με συνέπειες που θα ξεπεράσουν την Ασία. Την ίδια στιγμή δεν είναι απίθανο ο Τραμπ να επιχειρήσει να «διαβάσει» - με τον δικό του τρόπο – τις προθέσεις του Πεκίνου αναφορικά με την Ταϊβάν και δεν είναι καθόλου βέβαιο ή δεδομένο πως θα είναι ικανοποιημένος από τα όσα θα ακούσει από την Κίνα – μία Κίνα που για πρώτη φορά δεν έχει θέμα να μετρήσει με απόλυτους όρους το «ανάστημά» της σε όλα τα επίπεδα με την κορυφαία οικονομία του πλανήτη.
Σε ιστορικό πλαίσιο, η περιοχή του Ειρηνικού υπήρξε επί δεκαετίες το «πεδίο φίλων» των ΗΠΑ. Η νέα περιοδεία δείχνει μια μετατόπιση: από τη λογική της στρατιωτικής προστασίας στη λογική της οικονομικής επιρροής. Το ποσό των 900 δισεκατομμυρίων δολαρίων που στοχεύει ο Τραμπ δεν έχει προηγούμενο, ενώ η προσπάθεια για εμπορική εκεχειρία με την Κίνα παραπέμπει στις κρίσιμες διαπραγματεύσεις του 2018-2019.
Αν όλα εξελιχθούν σύμφωνα με τα σχέδια του Λευκού Οίκου, μέσα στους επόμενους μήνες θα ανακοινωθούν νέα επενδυτικά προγράμματα, συμφωνίες για πρώτες ύλες και διεύρυνση της αμυντικής συνεργασίας ΗΠΑ–Ασίας. Η περιοδεία αυτή δεν είναι επίσκεψη εθιμοτυπίας. Είναι η επιχείρηση επανακαθορισμού της αμερικανικής παρουσίας στον Ειρηνικό – ένα στοίχημα υψηλής έντασης που θα δείξει αν ο Ντόναλντ Τραμπ μπορεί πράγματι να ξαναγράψει τους κανόνες του παιχνιδιού στην Ασία. Αν πάλι τα πράγματα δεν πάνε ακριβώς όπως τα έχει στο μυαλό του ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν είναι απίθανο το «ναυάγιο» στην Ασία να μετατραπεί σε μία ήττα που θα αλλάξει προς όφελος του Πεκίνου τις ισορροπίες σε μία ζώνη που μόνο δεδομένο δεν είναι πως μπορεί ή θέλει να κυριαρχήσει.
