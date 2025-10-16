Δημιουργήθηκε με το όνειρο να κατακτήσει τον κόσμο διατηρώντας την καλλιτεχνική της κληρονομιά και το πέτυχε παράγοντας σύγχρονη πολυτέλεια με εξαιρετική ποιότητα
Πούτιν: Η άρνηση της ΕΕ να εισάγει ενέργεια από τη Ρωσία έχει οδηγήσει σε αύξηση των τιμών
Η ευρωπαϊκή βιομηχανία παρακμάζει και η ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών προϊόντων φθίνει, λόγω της άρνησης της ΕΕ να συνεργαστεί με τη Ρωσία, επισήμανε ο Ρώσος πρόεδρος
Η άρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να βασιστεί στην ρωσική ενέργεια έχει οδηγήσει σε παρακμή την ευρωπαϊκή βιομηχανία, αύξηση των τιμών και μείωση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών προϊόντων, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, μιλώντας στην ολομέλεια της Ρωσικής Εβδομάδας Ενέργειας.
«Πολλές ευρωπαϊκές χώρες, υπό πολιτική πίεση, αρνήθηκαν να αγοράσουν ρωσικούς ενεργειακούς πόρους. Έχω ήδη επισημάνει τις συνέπειες αυτής της άρνησης για τις ίδιες τις δυτικές χώρες και το οικονομικό παραγωγικό δυναμικό τους. Βλέπουμε τις συνέπειες αυτών των ενεργειών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης του βιομηχανικού κύκλου εργασιών, της αύξησης των τιμών λόγω του ακριβότερου πετρελαίου και φυσικού αερίου από το εξωτερικό, καθώς και της μείωσης της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών προϊόντων και της οικονομίας στο σύνολό της», σημείωσε ο Ρώσος ηγέτης.
Ο Πούτιν πρόσθεσε ότι, σύμφωνα με την Eurostat, η βιομηχανική παραγωγή στην Ευρωζώνη τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους ήταν 1,2% χαμηλότερη από το επίπεδο του 2021. «Η μείωση της βιομηχανικής παραγωγής στην Ευρώπη συνεχίζεται επίσης. Στη Γερμανία, η μείωση τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους ήταν 6,6% σε σύγκριση με τον μέσο όρο του 2021», τόνισε.
«[Για την Ευρώπη], η αγορά μας ήταν μία από τις κύριες όπου πωλούσαν τα προϊόντα υψηλής τεχνολογίας τους. Αναγκάστηκαν να την εγκαταλείψουν. Η παραγωγή τους γίνεται μη κερδοφόρα. Μειώνουν το εργατικό δυναμικό τους και αρχίζουν να χάνουν σε αυτό τον τομέα. Την ίδια στιγμή, οι ειδικοί μας εξελίσσονται και γίνονται ηγέτες στον τομέα της τεχνολογίας. Επειδή η δική μας αγορά μας επιτρέπει να παράγουμε προϊόντα σε καλό, οικονομικά αποδοτικό επίπεδο. Και βρίσκουμε συνεργάτες σε όλο τον κόσμο που τώρα αγοράζουν αυτόν τον εξοπλισμό από μια ρωσική εταιρεία. Χθες αγόραζαν από την Ευρώπη, και σήμερα, όλο και περισσότερο, από εμάς. Τι έκαναν; Αγόρασαν ένα εισιτήριο για μια εκδήλωση και δεν πήγαν, μόνο και μόνο για να εκδικηθούν τον ελεγκτή. Τι ανοησία...», είπε σε άλλο σημείο ο Πούτιν.
„Wczoraj kupowano w Europie, a dziś u nas. Ten proces będzie się rozwijał” – Putin o światowym handlu technologiami i sprzętem. pic.twitter.com/kBmdBwVB5z— Szmydt Tomasz (@Szmydt_Tomasz) October 16, 2025
