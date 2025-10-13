Ισραήλ: Αποχωρούν από τις φυλακές Όφερ Παλαιστίνιοι κρατούμενοι που απελευθερώνονται
ΚΟΣΜΟΣ
Παλαιστίνιοι Ισραήλ

Ισραήλ: Αποχωρούν από τις φυλακές Όφερ Παλαιστίνιοι κρατούμενοι που απελευθερώνονται

Λεωφορεία δείχνουν ότι η διαδικασία έχει ξεκινήσει μετά την παράδοση των τελευταίων ζωντανών ομήρων στους IDF - Στη Ραμάλα, Παλαιστίνιοι περιμένουν την απελευθέρωση δικών τους προσώπων

Ισραήλ: Αποχωρούν από τις φυλακές Όφερ Παλαιστίνιοι κρατούμενοι που απελευθερώνονται
Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία απελευθέρωσης Παλαιστινίων από τις ισραηλινές φυλακές, που κατέστη εφικτή μετά την παράδοση των τελευταίων ζωντανών ομήρων στους IDF.

Πλάνα από τις φυλακές Όφερ δείχνουν λεωφορεία με Παλαιστίνιους που είχαν τεθεί υπό κράτηση για υποθέσεις ασφαλείας, να αποχωρούν.



Εκπρόσωπος της χώρας δήλωσε στους Times of Israel ότι αποφασίστηκε οι κρατούμενοι να αφεθούν ελεύθεροι αμέσως μετά την επιστροφή των ζωντανών ομήρων.

Την ίδια ώρα, το Reuters μεταδίδει ότι στη Ραμάλα, στη Δυτική Όχθη, δεκάδες οικογένειες Παλαιστινίων έχουν συγκεντρωθεί, αναμένοντας την απελευθέρωση δικών τους ανθρώπων, στο πλαίσιο της πρώτης φάσης της συμφωνίας εκεχειρίας.


Ειδήσεις σήμερα:

Απελευθερώθηκαν οι 20 όμηροι της Χαμάς, δείτε τις πρώτες φωτογραφίες - Χαμόγελα, αγκαλιές και δάκρυα χαράς στο Ισραήλ

«Σε αγαπώ, γυρίζεις σπίτι» - Οι πρώτες συνομιλίες των ομήρων με τους συγγενείς τους μετά από 738 ημέρες στα χέρια της Χαμάς, δείτε βίντεο

Πώς θα κινηθούν αύριο τα ΜΜΜ λόγω της 24ωρης απεργίας

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης