Ισραήλ: Αποχωρούν από τις φυλακές Όφερ Παλαιστίνιοι κρατούμενοι που απελευθερώνονται
Λεωφορεία δείχνουν ότι η διαδικασία έχει ξεκινήσει μετά την παράδοση των τελευταίων ζωντανών ομήρων στους IDF - Στη Ραμάλα, Παλαιστίνιοι περιμένουν την απελευθέρωση δικών τους προσώπων
Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία απελευθέρωσης Παλαιστινίων από τις ισραηλινές φυλακές, που κατέστη εφικτή μετά την παράδοση των τελευταίων ζωντανών ομήρων στους IDF.
Πλάνα από τις φυλακές Όφερ δείχνουν λεωφορεία με Παλαιστίνιους που είχαν τεθεί υπό κράτηση για υποθέσεις ασφαλείας, να αποχωρούν.
Εκπρόσωπος της χώρας δήλωσε στους Times of Israel ότι αποφασίστηκε οι κρατούμενοι να αφεθούν ελεύθεροι αμέσως μετά την επιστροφή των ζωντανών ομήρων.
Την ίδια ώρα, το Reuters μεταδίδει ότι στη Ραμάλα, στη Δυτική Όχθη, δεκάδες οικογένειες Παλαιστινίων έχουν συγκεντρωθεί, αναμένοντας την απελευθέρωση δικών τους ανθρώπων, στο πλαίσιο της πρώτης φάσης της συμφωνίας εκεχειρίας.
🔴Hamas'ın yaşayan tüm İsrailli rehineleri bırakmasının ardından İsrail hapishanelerindeki yaklaşık 2 bin Filistinli esirin özgür bırakılma süreci başladı— The Cradle Turkiye (@cradleturkiye) October 13, 2025
🔴İsrail'in Ofer Cezaevi'den Ramallah'ın Beytuna mahallesine, Nakab Cezaevi'nden de Gazze'ye doğru otobüsler yola çıktı pic.twitter.com/fxZFRz7umz
