Ο Τραμπ ζητά την αποβολή της Ισπανίας από το ΝΑΤΟ λόγω των χαμηλών δαπανών για την άμυνα - Ο Σάντσες αρνείται τον στόχο του 5%, πόσα ξοδεύει η Ελλάδα
Ο Αμερικανός πρόεδρος απαιτεί από τα κράτη-μέλη να δαπανούν το 5% του ΑΕΠ τους – Μόνη «ανυπάκουη» η Μαδρίτη
«Είχαμε έναν ουραγό, την Ισπανία. Πρέπει να τους καλέσετε και να δείτε γιατί είναι ουραγοί», είπε ο Τραμπ σε δηλώσεις του κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον πρόεδρο της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ, στον Λευκό Οίκο. Και πρόσθεσε: «Τα πάνε καλά, χάρη σε όσα έχουμε κάνει. Δεν έχουν καμία δικαιολογία. Αλλά εντάξει, ίσως θα έπρεπε να τους πετάξετε έξω από το ΝΑΤΟ, ειλικρινά».
Το αίτημα Τραμπ: 5% του ΑΕΠ για την άμυνα
Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει θέσει ως νέο στόχο για τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ δαπάνες ίσες με το 5% του ΑΕΠ τους, πολύ υψηλότερα από το 2% που ισχύει σήμερα. Σύμφωνα με το σχέδιο, 3,5% θα αφορά άμεσες στρατιωτικές δαπάνες και 1,5% επενδύσεις ασφάλειας και τεχνολογίας.
Κατά τη σύνοδο κορυφής του Ιουνίου, όλες οι χώρες του ΝΑΤΟ αποδέχθηκαν την πρόταση, εκτός από την Ισπανία, η οποία αρνήθηκε να δεσμευθεί στο νέο όριο. Ο Τραμπ, εμφανώς ενοχλημένος, επαίνεσε τη Φινλανδία για την ταχεία αύξηση των αμυντικών της δαπανών, λέγοντας στον Στουμπ: «Ήσασταν εξαιρετικοί σε αυτό. Η Ισπανία δεν ήταν. Ήταν η μόνη που δεν το έκανε, οπότε μάλλον πρέπει να αρχίσετε να τους μιλάτε εσείς».
Η Ισπανία κάτω από τον πήχη του ΝΑΤΟ
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Συμμαχίας, η Ισπανία βρίσκεται στις χαμηλότερες θέσεις μεταξύ των μελών του ΝΑΤΟ ως προς τη στρατιωτική χρηματοδότηση. Το 2023, οι αμυντικές της δαπάνες ανήλθαν σε λιγότερο από 1,2% του ΑΕΠ, ενώ ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ επιμένει ότι η χώρα του δεν χρειάζεται να υπερβεί το 2,1% για να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις της.
Ωστόσο, η Ουάσινγκτον θεωρεί το 5% αναγκαίο «ώστε η Ευρώπη να μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό της», ειδικά μετά την πλήρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.
«Έγινε σχεδόν ομόφωνα»
Αναφερόμενος στις πιέσεις που άσκησε στους συμμάχους, ο Τραμπ υποστήριξε ότι η δική του αποφασιστικότητα απέδωσε καρπούς: «Ζήτησα να πληρώνουν 5% και όχι 2%. Οι περισσότεροι πίστευαν πως αυτό δεν θα συνέβαινε ποτέ — κι όμως, συνέβη σχεδόν ομόφωνα».
Η τοποθέτηση του Αμερικανού προέδρου έρχεται σε μια περίοδο εντεινόμενων εντάσεων εντός της Συμμαχίας, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να πιέζουν για αυξημένες δαπάνες και για ενιαία στάση απέναντι στη Ρωσία. Η απειλή αποβολής της Ισπανίας, ωστόσο, θεωρείται από διπλωματικές πηγές περισσότερο πολιτική πίεση παρά ρεαλιστικό ενδεχόμενο.
Σύγκριση Ελλάδας - Ισπανίας
-
Συνολική εικόνα (2014–2025-ανολοκλήρωτο-):
-
Ελλάδα: Είναι σταθερά πάνω από τον στόχο του 2% κάθε χρονιά. Κορύφωση το 2022: 3,87%.
-
Ισπανία: Συστηματικά κάτω από 2% σε όλη την περίοδο, με πολύ χαμηλά επίπεδα 2014–2019 (≈0,8–1,0%). Ανεβαίνει μετά το 2020, 2024: 1,43%, και φτάνει το 2,00% το 2025 (πρώτη φορά στο 2%).
-
-
Μέσοι όροι:
-
2014–2023: Ελλάδα ≈2,74%, Ισπανία ≈0,97%.
-
→ Η Ελλάδα δαπανά κατά μέσο όρο περίπου 2–3 φορές περισσότερο, αναλογικά με το ΑΕΠ, σε σχέση με την Ισπανία.
-
-
Η Ελλάδα είναι σταθερά στις πρώτες θέσεις με τις δαπάνες για την άμυνα στο ΝΑΤΟ (πάνω από 2%, συχνά 3%+), ενώ η Ισπανία υπήρξε ουραγός σε όλη την περίοδο 2014–2023 και μόνο το 2025 (εκτίμηση) πιάνει για πρώτη φορά τον στόχο 2%.
