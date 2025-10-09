Σάββατο βράδυ ή Κυριακή στο Ισραήλ ο Ντόναλντ Τραμπ, λέει ισραηλινή εφημερίδα - Θα μιλήσει στην Κνεσέτ

Τοπροετοιμάζεται να υποδεχθεί τον, σε μια αιφνιδιαστική επίσκεψη που αναμένεται να πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο, εν μέσω προσδοκιών για οριστική επίτευξη συμφωνίας που θα τερματίσει τον πόλεμο στη Γάζα.Σύμφωνα με την ισραηλινή εφημερίδα, οαναμένεται να φτάσει στοτην Κυριακή, ενώ παίζει το ενδεχόμενο να αφιχθεί ήδη από το βράδυ του Σαββάτου και να παραμείνει έως το πρωί της Δευτέρας, ανάλογα με την εξέλιξη στην απελευθέρωση των ομήρων. Η επίσκεψη, όπως αναφέρουν ισραηλινές πηγές, θα είναι σύντομη και θα ξεκινήσει με επίσημη τελετή υποδοχής στο αεροδρόμιοΣτη συνέχεια, ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία στην, σε μια ιδιαίτερα συμβολική στιγμή για τις σχέσειςΣτο πλαίσιο των προετοιμασιών, η αμερικανική πρεσβεία στην Ιερουσαλήμ επικοινώνησε με ξενοδοχείο, προκειμένου να δεσμεύσει δύο ορόφους για τον Τραμπ και τη συνοδεία του από το βράδυ του Σαββάτου έως την Κυριακή.Παρά τις προετοιμασίες, δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί εάν οθα διανυκτερεύσει στο Ισραήλ ή αν πρόκειται για μια σύντομη επίσκεψη, μετά την οποία θα αναχωρήσει αμέσως μόλις ολοκληρωθούν οι προγραμματισμένες συναντήσεις του.Ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε το βράδυ της Τετάρτης ότι ενδέχεται να ταξιδέψει στηστο τέλος της εβδομάδας, εφόσον επιτευχθεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.