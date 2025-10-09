Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Απορρίφθηκαν οι προτάσεις μομφής κατά της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Μάθημα ιστορίας

Για δεύτερη φορά μέσα σε διάστημα περίπου τριών μηνών η πρόεδρος τηςκαι κατά συνέπεια ολόκληρη ηκατάφερε να «επιζήσει», όχι από μια, αλλά από δύο προτάσεις μομφής που κατέθεσαν ευρωβουλευτές από την ακροδεξιά πολιτική ομάδα «Πατριώτες για την Ευρώπη» και την πολιτική ομάδα τηςΟι ευρωβουλευτές με ψήφους 179 υπέρ, 378 κατά και 37 αποχές απέρριψαν τις προτάσεις και των δύο ακραίων πολιτικών ομάδων του ΕΚ, τις οποίες υποστήριξαν δύο Γάλλοι Ευρωβουλευτές. Οκαι ηπρωτοβουλίες για την κατάθεσηκατά της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τις ακραίες ομάδες του ΕΚ, από αριστερά όσο και δεξιά, είχε ως αποτέλεσμα να συσπειρώσει τις λεγόμενες φιλοευρωπαϊκές ομάδες της πλειοψηφίας: το, τουςκαι τουςμε τον κανονισμό του ΕΚ για να περάσει μια πρόταση μομφής κατά τηςαπαιτείται πλειοψηφία των δύο τρίτων των ψηφισάντων και με πλειοψηφία των βουλευτών που απαρτίζουν τοΜε συνολικά 720 Ευρωβουλευτές, αυτό σημαίνει ότι για να περάσει μια πρόταση μομφής, απαιτούνται τουλάχιστον 361 «ναι». Είναι ένας πολύ υψηλός πήχης, που σπάνια επιτυγχάνεται.Παρόλο που οι εν λόγω φιλοευρωπαϊκές πολιτικές ομάδες του ΕΚ διέσωσαν την Επιτροπήτίποτα δεν αποκλείει στο μέλλον, μια ακόμα πρόταση μομφής, η οποία, υπό προϋποθέσεις, θα μπορούσε να υποστηριχθεί ακόμα και από την πολιτική ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, η πρόεδρος τηςκαι σύσσωμο το- και συνεπώς τα κράτη - μέλη της ΕΕ- θα είχαν να αντιμετωπίσουν μια ακόμα θεσμική κρίση. Σημειώνεται ότι πριν από τρεις μήνες, οι ψήφοι ήταν 175 υπέρ της πρότασης μομφής, 360 κατά και 18 αποχές.Το 1995 πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανέλαβε ο Λουξεμβούργιοςο οποίος διαδέχθηκε την Επιτροπή του πανίσχυρουΩστόσο, τα τελευταία χρόνια της θητείας τηςστιγματίστηκαν από σοβαρές καταγγελίες για διαφθορά, κακοδιαχείριση και νεποτισμό που αφορούσαν κυρίως μεμονωμένα μέλη της Επιτροπής, αλλά η σκιά έπεσε στη συνολική λειτουργία του οργάνου.Αφορμή στάθηκαν οι καταγγελίες για διαφθορά και σπατάλη πόρων, ιδιαίτερα κατά της Γαλλίδας επιτρόπουη οποία κατηγορήθηκε για νεποτισμό. Τον Φεβρουάριο του 1999, η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απέρριψε την πρόταση μομφής. Υπέρ της μομφής είχαν ψηφίσει 232 Ευρωβουλευτές σε σύνολο 626, κατά είχαν ψηφίσει 293 ενώ υπήρξαν και 27 αποχές.Ωστόσο δύο μόλις εβδομάδες μετά, η πολιτική ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών απέσυρε τη στήριξή της στην Επιτροπή Σαντέρ, με αποτέλεσμα να παραιτηθεί για πρώτη φορά το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ. Το πρωτοφανές περιστατικό, το οποίο, όμως δείχνει την ουσιαστική ισχύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είχε ως συνέπεια να ακολουθήσει η Επιτροπή του Ρομάνο Πρόντι.