Συγγραφέας μιλά για τα φρικτά παιδικά της χρόνια σε αίρεση - Η σεξουαλική κακοποίηση, οι στρατιώτες του Χριστού και το λάθος που την έσωσε
Η Μπέξι Κάρλσον γεννήθηκε στην αίρεση αφού οι γονείς της ήταν μέλη - Την έδιωξαν σε ηλικία 15 ετών λόγω ενός λάθους αριθμού τηλεφώνου
Γεννήθηκε μέσα σε μία αίρεση και χρειάστηκαν χρόνια για να διαπιστώσει πως τα παιδικά της χρόνια ήταν διαφορετικά από αυτά των συνομήλικών της. Η συγγραφέας, σκηνοθέτης και ακτιβίστρια Μπέξι Κάρλσον, αποφάσισε σε ηλικία 42 ετών να μιλήσει για όσα τρομακτικά βίωσε.
Οι γονείς της Μπέξι είχαν ενταχθεί στα «Παιδιά του Θεού» στις αρχές της δεκαετίας του ‘70. Στόχος τους ήταν ο εναλλακτικός τρόπος ζωής με χριστιανικές αξίες. Με την πάροδο του χρόνου, όμως, η αίρεση είχε μετατραπεί σε μια επικίνδυνη και τοξική κοινότητα, όπου λάμβαναν χώρα κακοποιήσεις παιδιών.
Η Μπέξι, που έχει γράψει ένα βιβλίο με τις αναμνήσεις της από την παιδική της ηλικία στην αίρεση, μαζί με τα άλλα παιδιά των μελών των «Παιδιών του Θεού», αναγκαζόταν να δουλεύει, αλλά και να υφίσταται ξυλοδαρμούς και εξορκισμούς που της άφησαν σημάδια για πάντα, σύμφωνα με την Mirror.
Η αίρεση ιδρύθηκε από τον Ντέιβιντ Μπεργκ το 1968 και είχε κοινότητες σε πάνω από 130 χώρες. Μάλιστα, οι ηθοποιοί Ρόουζ Μακ Γκάουαν και Ρίβερ Φοίνιξ πέρασαν μεγάλο μέρος της παιδικής τους ηλικίας στα «Παιδιά του Θεού».
Ο Φοίνιξ είχε περιγράψει την αίρεση ως «καταστροφική για τη ζωή των ανθρώπων» πριν από το θάνατό του, ενώ η Μακ Γκάουαν είχε πει πως τα παιδικά της χρόνια στα Παιδιά του Θεού την επηρέαζαν και ως ενήλικη και «χρειάστηκαν χρόνια για να το αντιληφθεί».
Η Μπέξι εξήγησε ότι τα παιδιά στο παράρτημα της αίρεσης στο Μπρόμλεϊ χρησιμοποιούνταν ως «εργατικό δυναμικό» και έτσι, από πολύ μικρή ηλικία ενώ αναγκάστηκε να μαγειρεύει και να καθαρίζει για την κοινότητα των σχεδόν 100 ατόμων, μαζί με τα 11 αδέλφια της.
«Φροντίζαμε τα μικρότερα παιδιά. Μαγειρεύαμε κάθε γεύμα. Καθαρίζαμε το σπίτι από πάνω μέχρι κάτω. Όταν έχεις μια κοινότητα 90 και κάτι ατόμων, αυτό σημαίνει πολλή δουλειά. Εμείς κρατούσαμε την κοινότητα ενωμένη», είπε στην εφημερίδα The Independent.
Τα παιδιά διδάχθηκαν να πιστεύουν ότι το τέλος του κόσμου ήταν επικείμενο και θα ερχόταν μέσα στα επόμενα χρόνια. Τους έλεγαν ότι θα υποφέρουν από «πολέμους του τέλους των καιρών» και ότι κανένα από αυτά δεν θα έφτανε στην ενηλικίωση.
Η Μπέξι μοιραζόταν ένα στενό δωμάτιο με άλλα 15 κορίτσια, καθώς εκπαιδεύονταν με μοναδικό σκοπό να γίνουν «στρατιώτες του Χριστού».
Κανένα από τα παιδιά δεν πήγαινε στο σχολείο ούτε του επιτρεπόταν να ασχολείται με την τέχνη, τη μουσική ή τον πολιτισμό που απολάμβαναν όλοι οι άλλοι. Εξήγησε ότι δεν ήταν καθόλου προετοιμασμένοι για την ενήλικη ζωή, επειδή τους έλεγαν ότι ο κόσμος ήταν έτοιμος να τελειώσει και ότι ούτως ή άλλως δεν θα έφταναν ποτέ μέχρι εκεί.
Τα παιδιά είχαν πειστεί ότι κάποια μέρα θα αποκτούσαν υπερφυσικές δυνάμεις, οι οποίες θα τους επέτρεπαν να πολεμήσουν στους πολέμους που έρχονταν.
Η Μπέξι περιγράφει πως ήταν «φυλακισμένη» στην παιδική της ηλικία και πως σπάνια υπήρχε φαγητό για όλα τα μέλη, ενώ όσοι παρέβαιναν τους κανόνες τιμωρούνταν με ξυλοδαρμούς. Η σεξουαλική κακοποίηση ήταν βασική αρχή της αίρεσης, εξήγησε η Μπέξι στο Crime Monthly.
Όπως εξομολογείται, μία φορά που είπε ψέματα σε ηλικία 9 ετών, της έκαναν εξορκισμό, κατά τον οποίο όλοι στην κοινότητά της την άγγιζαν σε όλο το σώμα της ενώ μιλούσαν σε διάφορες γλώσσες. Η Μπέξι είπε ότι εκείνη την ημέρα τραυματίστηκε ψυχολογικά και αυτό θα το συνοδεύει για όλη της τη ζωή.
Το τέλος του κόσμου και οι στρατιώτες του Χριστού
Η Μπέξι μοιραζόταν ένα στενό δωμάτιο με άλλα 15 κορίτσια, καθώς εκπαιδεύονταν με μοναδικό σκοπό να γίνουν «στρατιώτες του Χριστού».
Κανένα από τα παιδιά δεν πήγαινε στο σχολείο ούτε του επιτρεπόταν να ασχολείται με την τέχνη, τη μουσική ή τον πολιτισμό που απολάμβαναν όλοι οι άλλοι. Εξήγησε ότι δεν ήταν καθόλου προετοιμασμένοι για την ενήλικη ζωή, επειδή τους έλεγαν ότι ο κόσμος ήταν έτοιμος να τελειώσει και ότι ούτως ή άλλως δεν θα έφταναν ποτέ μέχρι εκεί.
Τα παιδιά είχαν πειστεί ότι κάποια μέρα θα αποκτούσαν υπερφυσικές δυνάμεις, οι οποίες θα τους επέτρεπαν να πολεμήσουν στους πολέμους που έρχονταν.
Η Μπέξι περιγράφει πως ήταν «φυλακισμένη» στην παιδική της ηλικία και πως σπάνια υπήρχε φαγητό για όλα τα μέλη, ενώ όσοι παρέβαιναν τους κανόνες τιμωρούνταν με ξυλοδαρμούς. Η σεξουαλική κακοποίηση ήταν βασική αρχή της αίρεσης, εξήγησε η Μπέξι στο Crime Monthly.
Κρίση πανικού σε ηλικία 9 ετών
Όπως εξομολογείται, μία φορά που είπε ψέματα σε ηλικία 9 ετών, της έκαναν εξορκισμό, κατά τον οποίο όλοι στην κοινότητά της την άγγιζαν σε όλο το σώμα της ενώ μιλούσαν σε διάφορες γλώσσες. Η Μπέξι είπε ότι εκείνη την ημέρα τραυματίστηκε ψυχολογικά και αυτό θα το συνοδεύει για όλη της τη ζωή.
«Ο εξορκισμός μου είπε ότι ήμουν κακιά. Είναι αρκετά τρομακτικό για ένα παιδί να περάσει κάτι τέτοιο και είχα την πρώτη μου κρίση πανικού», περιέγραψε.
Ως έφηβη, η Μπέξι μπήκε σε αυτό που η αίρεση αποκαλούσε «στρατόπεδο εφήβων του τέλους των καιρών», όπου υπέστη εξαιρετικά τραυματικά γεγονότα, όπως το να περάσει 11 μήνες σε πλήρη απομόνωση ενώ της απαγορευόταν να μιλάει, να έχει οπτική επαφή ή να αντιδρά σε οτιδήποτε της έλεγαν.
«Εκείνη η χρονιά ήταν μια από τις καθοριστικές στιγμές της ζωής μου», έχει πει. «Το πιο οδυνηρό ήταν ότι μου αφαίρεσαν το δικαίωμα να επικοινωνώ... Έπρεπε να συμπεριφέρομαι σαν να ήμουν αόρατη και ένιωθα αόρατη. Ένιωθα ότι χάνω το μυαλό μου. Τα εκπαιδευτικά στρατόπεδα ήταν αυτά που με επηρέασαν περισσότερο. Η καθημερινότητά μας έγινε ένας σκληρός συνδυασμός στρατιωτικής εκπαίδευσης και πνευματικού στρατοπέδου», ανέφερε.
Σε ηλικία 15 ετών, η Μπέξι και η οικογένειά της ζούσαν σε μια κοινότητα της αίρεσης στο Λέστερσιρ. Τότε ήταν που γνώρισε έναν 18χρονο και ερωτεύτηκε.
Οι δυο τους σύναψαν σχέση την οποία κράτησαν μυστική, με τον νεαρό να της βρίσκει δουλειά σε μία παμπ. Τότε ήταν που άλλαξε και η ζωή της λόγω ενός λάθους αριθμού τηλεφώνου.
Τότε, η Μπέξι είχε δώσει στον εργοδότη της τον αριθμό σταθερού τηλεφώνου της αίρεσης, αντί για τον αριθμό του φίλου της.
Όταν τηλεφώνησαν στο παράρτημα των «Παιδιών του Θεού», η 15χρονη τότε Μπέξι αποβλήθηκε για τη συμμετοχή της στον πραγματικό κόσμο - με τους ίδιους τους γονείς της να ψηφίζουν υπέρ της απομάκρυνσής της.
Σε ηλικία μόλις 15 ετών, η Μπέξι βρέθηκε σε έναν κόσμο για τον οποίο δεν ήξερε ουσιαστικά τίποτα: «Ήθελα να φύγω», έχει πει, «αλλά όχι με αυτόν τον τρόπο».
«Έπρεπε να αντιμετωπίσω την πραγματικότητα του να είμαι ανήλικη σε έναν τεράστιο κόσμο. Ήταν ακόμα πιο τρομακτικό από ό,τι είχα φανταστεί. Έπρεπε να μάθω να επιβιώνω, να κάνω δύο ή τρεις δουλειές ταυτόχρονα, να λέω ψέματα για το παρελθόν μου, να προσποιούμαι ότι είχα πάει σχολείο», είπε.
Τελικά, όλα τα αδέλφια της κατάφεραν να ξεφύγουν από την αίρεση και η Μπέξι έχει στενές σχέσεις μαζί τους. Ωστόσο, οι γονείς της παραμένουν και σήμερα μέλη των «Παιδιών του Θεού».
