Ο ΟΗΕ καταδικάζει τις συλλήψεις άλλων εννέα υπαλλήλων του από τους Χούθι στην Υεμένη
Με τις νέες συλλήψεις έφθασε τους 53 ο αριθμός των μελών του προσωπικού του ΟΗΕ που έχουν τεθεί υπό κράτηση αυθαίρετα από το 2021
Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες «καταδικάζει σθεναρά» τις «συνεχιζόμενες αυθαίρετες συλλήψεις» μελών του προσωπικού του διεθνούς οργανισμού και φορέων που συνεργάζονται μαζί του από τις δυνάμεις του κινήματος ανταρτών Χούθι, καθώς έγιναν ακόμη εννιά στην Υεμένη, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε από τον εκπρόσωπό του Στεφάν Ντουζαρίκ στη Νέα Υόρκη.
«Ο Γενικός Γραμματέας καταδικάζει σθεναρή τις συνεχιζόμενες αυθαίρετες συλλήψεις μελών του προσωπικού (του ΟΗΕ) και εταίρων του» στην Υεμένη, σημείωσε ο κ. Ντουζαρίκ αναφερόμενος στην πρόσφατη σύλληψη ακόμη εννιά υπαλλήλων υπηρεσιών του ΟΗΕ από τους Χούθι.
Με τις νέες συλλήψεις έφθασε τους «53 ο αριθμός των μελών του προσωπικού του ΟΗΕ που έχουν τεθεί υπό κράτηση αυθαίρετα από το 2021» στη χώρα της αραβικής χερσονήσου, πρόσθεσε.
