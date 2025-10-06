Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς
Ρωσία: Πολλαπλές επιθέσεις ουκρανικών drones σε διυλιστήρια πετρελαίου - Δύο τραυματίες στο Κράσνονταρ
Η Μόσχα ανακοίνωσε πως αναχαίτισε πάνω από 250 ουκρανικά drones στη διάρκεια της νύχτας - 5.400 άνθρωποι δεν έχουν ηλεκτρικό ρεύμα στο Μπέλγκοροντ ύστερα από επιθέσεις με πυραύλους και drones
Το διυλιστήριο πετρελαίου της Rosneft στην Τουαψέ, στην περιφέρεια Κρασνοντάρ στη νότια Ρωσία, στοχοθετήθηκε στη διάρκεια της νύχτας από ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones), με αποτέλεσμα να προκληθεί φωτιά σε κτίριο του προσωπικού ασφαλείας, η οποία σβήστηκε γρήγορα, ανακοίνωσαν σήμερα οι περιφερειακές αρχές.
«Τη νύχτα της 6ης Οκτωβρίου, συντρίμμια από drone έπεσαν στο έδαφος του διυλιστηρίου της Τουαψέ. Πυρκαγιά ξέσπασε στο κτίριο της ασφάλειας, η οποία σβήστηκε γρήγορα», δήλωσαν τοπικοί αξιωματούχοι της Κρασνοντάρ στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Telegram. «Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται», πρόσθεσαν.
Η μονάδα της Τουαψέ που είναι προσανατολισμένη στις εξαγωγές έχει δυνατότητες επεξεργασίας 240.000 βαρελιών πετρελαίου ημερησίως. Εφοδιάζει κυρίως την Κίνα, τη Μαλαισία, τη Σινγκαπούρη και την Τουρκία.
Drones χτύπησαν, επίσης, εργοστάσιο εκρηκτικών στο Ντζερζίνσκ, στην περιφέρεια του Νίζνι Νόβγκοροντ, καθώς και ένα διυλιστήριο στη Φεοντοσίγια, στην κατεχόμενη Κριμαία.
Η Ρωσία ανακοίνωσε εξάλλου νωρίς σήμερα το πρωί πως αναχαίτισε 251 ουκρανικά drones κατά τη διάρκεια της νύχτας, σε μια από τις πιο μαζικές επιδρομές του Κιέβου στα 3,5 χρόνια του πολέμου, η οποία ήταν επίσης ιδιαίτερα εντατική στον τομέα της Μαύρης Θάλασσας.
Από τον ασυνήθιστα υψηλό αριθμό αυτό, τα 40 καταρρίφθηκαν πάνω από την ουκρανική χερσόνησο της Κριμαίας, την οποία προσάρτησε η Ρωσία το 2014, 62 πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα και 5 πάνω από την Αζοφική Θάλασσα, διευκρίνισε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας σε ανακοίνωσή του.
Εξάλλου στη ρωσική περιφέρεια του Μπέλγκοροντ, στα σύνορα με την Ουκρανία, 5.400 άνθρωποι εξακολουθούσαν να μην έχουν ηλεκτρικό ρεύμα ύστερα από επιθέσεις με πυραύλους και drones που σημειώθηκαν χθες, Κυριακή και μέσα στη νύχτα, σύμφωνα με ανάρτηση στο Telegram του κυβερνήτη της Βιατσεσλάβ Γκλάντκοφ.
Η Ουκρανία έχει εντείνει σημαντικά τα πλήγματα με drones σε ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου και αγωγούς τους τελευταίους δύο μήνες σε απάντηση, όπως δηλώνει, στις ρωσικές επιθέσεις στις δικές της ενεργειακές υποδομές.
Το Κίεβο ανακοίνωσε εξάλλου σήμερα ότι η Ρωσία εξαπέλυσε εναντίον της επικράτειας της Ουκρανίας 116 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα στη διάρκεια της νύχτας. Εγκατάσταση ενεργειακής υποδομής επλήγη στην περιφέρεια Τσερνίχιβ και μια γυναίκα σκοτώθηκε στην περιφέρεια της Χερσώνας.
⚡️Unknown drones attacked belgorod again (russia)💥— BLYSKAVKA (@blyskavka_ua) October 4, 2025
russian media outlets report that a Rosneft gas station near Belgorod Airport was hit.
Preliminary reports indicate that four people were injured and the station's equipment was damaged.
👉 Follow @blyskavka_ua pic.twitter.com/VlQn4DM3fT
⚡️Ukraine launched overnight drone and missile strikes on Russian-occupied Crimea, hitting key targets including the Feodosia fuel terminal—one of Russia’s main military oil depots—causing major fires and explosions.— The Global Monitor (@theglobal4u) October 6, 2025
Additional blasts were reported near Saky Airbase,… pic.twitter.com/eEoMDbp7Xi
