Αντικανονική η αυριανή γενική απεργία στην Ιταλία για τη Γάζα, λέει η Δικαιοσύνη - Θα απεργήσουμε, απαντά το συνδικάτο
ΚΟΣΜΟΣ
Ιταλία Απεργία Γάζα

Η επίθεση κατά του στολίσκου ήταν επίθεση κατά των ελευθεριών που διασφαλίζονται από το Σύνταγμα, λένε τα συνδικάτα

Η αρμόδια Ρυθμιστική Επιτροπή της Ιταλίας έκρινε ότι η απεργία που προκηρύχθηκε για αύριο Παρασκευή (3/10) από το συνδικάτο Cgil δεν σέβεται τους προβλεπόμενους κανόνες.

Ειδικότερα, η επιτροπή υπογράμμισε ότι το πρόβλημα εντοπίζεται στο ότι η απεργία προκηρύχθηκε λιγότερο από 48 ώρες πριν από την κινητοποίηση, ενώ δεν τίθενται σε άμεσο κίνδυνο τα δικαιώματα των εργαζομένων ή κάποιες άλλες, βασικές ελευθερίες που προστατεύονται από το Σύνταγμα.

Ο γραμματέας του κεντροαριστερού συνδικάτου Cgil, Μαουρίτσιο Λαντίνι, απάντησε ότι πρόκειται να προσφύγει κατά της απόφασης και ότι δεν θα ματαιώσει την αυριανή πανιταλική απεργιακή κινητοποίηση σε ένδειξη αλληλεγγύης προς την Global Sumud Flotilla και τον παλαιστινιακό λαό.

«Θεωρούμε ότι έχουμε δικαίωμα να απεργήσουμε, θα προσφύγουμε και στην περίπτωση που μας επιβληθεί πρόστιμο», υπογράμμισε ο Λαντίνι. «Η επίθεση κατά της Flotilla ήταν μια επίθεση κατά των ελευθεριών που διασφαλίζονται από το Σύνταγμα της χώρας μας», πρόσθεσε.

Εκτός από το Cgil, αύριο θα απεργήσουν και τα μέλη του αυτόνομου συνδικάτου Ugl. Η αρμόδια ρυθμιστική επιτροπή έκρινε ότι στην περίπτωση αυτή η κινητοποίηση είχε προκηρυχθεί έγκαιρα, πριν από 10 ημέρες.

Ο Ιταλός υπουργός Μεταφορών και γραμματέας της Λέγκα Ματέο Σαλβίνι, τέλος, αποφάσισε να μην επιτάξει αύριο τους εργαζόμενους στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Το υπουργείο του πριν λίγο έκανε γνωστό ότι «όποιος πάρει μέρος σε μια απεργία η οποία κρίθηκε παράνομη θα πληρώσει προσωπικά τις συνέπειες, όπως προβλέπεται από τον νόμο».


