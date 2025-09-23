Ο Night Stalker της Αυστραλίας δήλωσε ένοχος για βιασμούς που είχε διαπράξει τη δεκαετία του 90



Δεν παραδεχόταν την ενοχή του

Η ειδική ομάδα ακολούθησε μια πρωτοβουλία της αστυνομίας για τον εντοπισμό και την επανεξέταση ιστορικών σεξουαλικών επιθέσεων. Συνέδεσε τέσσερις από τις υποθέσεις με το ίδιο DNA που είχαν συλλέξει. Κάνοντας μία γενεαολογική αναζήτηση βάση του γενετικού υλικού, οι ΑρχέςΤελικά, τον Ιανουάριο του 2024, αφού έμαθε ότι ο Κάμερον ταξίδευε από το Άλις Σπρινγκς στην Ταϊλάνδη, η αστυνομία οργάνωσε μια επιχείρηση στο διεθνές αεροδρόμιο του Σίδνεϊ. Ενώ βρισκόταν στο αεροδρόμιο, η αστυνομία, για να ελέγξει αν το DNA ταίριαζε.Λίγο αργότερα συνελήφθη.Στην αρχή, ο ίδιος αρνούνταν τις κατηγορίες.«Νομίζω ότι στα πρώτα μου χρόνια, ειδικά στα τέλη της εφηβείας και στα πρώτα μου 20, ήμουν πολύ απερίσκεπτος. Δεν με ένοιαζε αν ζούσα ή πέθαινα, τέτοια πράγματα», είπε ο Κάμερον στην αστυνομία μετά τη σύλληψή του.Όταν ο Κάμερον κλήθηκε να απαντήσει στις κατηγορίες του πρώτου θύματός του, είπε στην αστυνομία: «Όχι. Όχι, σίγουρα όχι. Δεν θα το έκανα,Αν το DNA μου βρίσκεται σε εκείνη την κυρία, προφανώς είχα σεξουαλική επαφή μαζί της, εντάξει. Αλλά αυτό είναι το μόνο που ξέρω... Έχω κάνει σεξ με πολλές γυναίκες. Ξέρω ότι ακούγομαι σαν ανήθικος, αλλά το έκανα λόγω των ανθρώπων με τους οποίους ήμουν και των πραγμάτων στα οποία εμπλέκομαι».Ο Κάμερον αρχικά αντιμετώπιζε 36 κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων 19 κατηγοριών για βαριά σεξουαλική επίθεση και οκτώ κατηγοριών για άσεμνη επίθεση.Την Τρίτη, ομολόγησε την ενοχή του για 11 κατηγορίες βαριάς σεξουαλικής επίθεσης, μία κατηγορία απόπειρας βαριάς επίθεσης και μία κατηγορία άσεμνης επίθεσης.Η επιβολή της ποινής στον Κάμερον έχει προγραμματιστεί για τις 24 Οκτωβρίου.