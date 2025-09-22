Μέσα από τα ιδιαίτερα activations που σχεδίασε η Miele, έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο των γεύσεων, της μουσικής και του mindful living.
Η κυβέρνηση Τραμπ αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα ότι η χρήση παρακεταμόλης από εγκύους συνδέεται με κίνδυνο αυτισμού
Η κυβέρνηση Τραμπ αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα ότι η χρήση παρακεταμόλης από εγκύους συνδέεται με κίνδυνο αυτισμού
Αξιωματούχοι θα ανακοινώσουν επίσης μια προσπάθεια διερεύνησης της πιθανής χρήσης του φαρμάκου Leucovorin για τη θεραπεία της νευροαναπτυξιακής διαταραχής
Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται σήμερα να προχωρήσει σε ανακοινώσεις που συνδέουν τη χρήση του δημοφιλούς φαρμάκου Tylenol – γνωστού ως παρακεταμόλη σε χώρες εκτός των ΗΠΑ – από εγκύους, με αυξημένο κίνδυνο αυτισμού, σύμφωνα με τη Washington Post.
Όπως αναφέρει το δημοσίευμα της Κυριακής, αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ θα ανακοινώσουν επίσης μια προσπάθεια διερεύνησης της πιθανής χρήσης του φαρμάκου Leucovorin για τη θεραπεία του αυτισμού. Η εφημερίδα επικαλέστηκε τέσσερις πηγές με γνώση των σχεδίων, οι οποίες μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, καθώς η ανακοίνωση δεν έχει ακόμη γίνει επίσημα.
Σύμφωνα με τον Guardian, βάσει των ιατρικών κατευθυντήριων οδηγιών στις ΗΠΑ, είναι ασφαλές για τις εγκύους να λαμβάνουν Tylenol, το μη συνταγογραφούμενο παυσίπονο του οποίου η δραστική ουσία είναι γνωστή ως ακεταμινοφαίνη στις ΗΠΑ και ως παρακεταμόλη στον υπόλοιπο κόσμο.
Ο Τραμπ αναφέρθηκε στην επικείμενη ανακοίνωση κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης μνήμης για τον συντηρητικό ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ εχθές, Κυριακή, λέγοντας στο ακροατήριο: «Νομίζω ότι βρήκαμε την απάντηση στον αυτισμό». Μια μέρα νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε χαρακτηρίσει την εν λόγω ανακοίνωση «ένα από τα σημαντικότερα πράγματα» που θα κάνει η κυβέρνηση του.
Στις αρχές Σεπτεμβρίου, η Wall Street Journal είχε αποκαλύψει ότι ο υπουργός Υγείας Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ σχεδίαζε να ανακοινώσει πως η χρήση Tylenol από εγκύους ενδέχεται να συνδέεται με διαταραχή του φάσματος του αυτισμού, η οποία ορίζεται ως νευροαναπτυξιακή πάθηση που χαρακτηρίζεται από επαναλαμβανόμενα, περιορισμένα και άκαμπτα πρότυπα συμπεριφοράς καθώς και δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση και επικοινωνία.
Όπως ανέφερε στο δημοσίευμά της η Washington Post, ορισμένες κλινικές δοκιμές με χορήγηση Leucovorin σε παιδιά με αυτισμό έχουν δείξει «βελτιώσεις που κάποιοι επιστήμονες περιγράφουν ως εντυπωσιακές στην ικανότητά των ασθενών να μιλούν και να κατανοούν τους άλλους» – αν και οι δοκιμές αυτές θεωρούνται πρώιμες.
Ο Κένεντι έχει υποστηρίξει ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται αντιμέτωπες με μια «επιδημία αυτισμού» που τροφοδοτείται από «περιβαλλοντικές τοξίνες».
Μετά από δεκαετίες ερευνών, η επιστημονική κοινότητα δεν έχει καταλήξει ακόμη σε σαφείς απαντήσεις για το τι προκαλεί τον αυτισμό, ωστόσο πολλοί επιστήμονες πιστεύουν ότι η γενετική, σε συνδυασμό ενδεχομένως με περιβαλλοντικούς παράγοντες, παίζει σημαντικό ρόλο.
