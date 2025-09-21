Η Σαουδική Αραβία προσφέρει στη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης 370 εκατ. δολάρια
ΚΟΣΜΟΣ

Η Σαουδική Αραβία προσφέρει στη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης 370 εκατ. δολάρια

Η κυβέρνηση στην Άντεν είναι αντιμέτωπη με την αδυναμία του νομίσματος και υψηλές τιμές

Η Σαουδική Αραβία προσφέρει στη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης 370 εκατ. δολάρια
Το βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας θα διαθέσει σχεδόν 1,4 δισ. ριάλ (περίπου 368 εκατ. δολάρια) στη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης, που έχει μεταφέρει την έδρα της στην Άντεν, μεγάλη πόλη του νότου.

Σκοπός είναι να υποστηριχτεί ο προϋπολογισμός της, εξήγησε η πηγή, διευκρινίζοντας ότι η χρηματοδότηση θα προσφερθεί μέσω του ειδικού σαουδαραβικού προγράμματος για την ανάπτυξη και την ανοικοδόμηση της Υεμένης.

Η κυβέρνηση στην Άντεν είναι αντιμέτωπη με αδυναμία του νομίσματος και υψηλές τιμές από τα τέλη του 2014, όταν το κίνημα των Χούθι εξεδίωξε την κυβέρνηση του τότε προέδρου Αλί Αμπντάλα Σάλεχ από την πρωτεύουσα Σανάα, εν μέσω του εμφυλίου πολέμου που κρατά πάνω από μια δεκαετία.

Στρατιωτική συμμαχία υπό την ηγεσία του Ριάντ επενέβη στην Υεμένη τον Μάρτιο του 2015 για να σταματήσει την προέλαση του κινήματος αναρτών, το οποίο πρόσκειται στο Ιράν. Έκτοτε, τα μέτωπα έχουν ουσιαστικά παγώσει κι η χώρα παραμένει χωρισμένη ανάμεσα στον βορρά, που ελέγχουν οι Χούθι, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας, και του νότου, που ελέγχει η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση.

Η Σαουδική Αραβία έχει ήδη διαθέσει δισεκατομμύρια δολάρια για να υποστηρίξει τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση, ιδίως στη μισθοδοσία των δημόσιων λειτουργών.



Ειδήσεις σήμερα:

Αλλαγή στρατηγικής από τον Τραμπ, μειώνει τη στήριξη στη Βαλτική και αφήνει χώρο στη Ρωσία για το Ουκρανικό

Βίαια επεισόδια στην Ολλανδία σε διαδήλωση κατά της μετανάστευσης

Παντρεύτηκαν Παύλος Βαρδινογιάννης και Κατερίνα Μπιρμπίλη στην Αγία Μαρίνα στην Εκάλη, δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Thema Insights

Σπουδές με σιγουριά στο IdEF: 30 χρόνια διεθνής αναγνώριση με αποφοίτους που ήδη δικηγορούν, προπονούν, διοικούν

Σπουδές με σιγουριά στο IdEF: 30 χρόνια διεθνής αναγνώριση με αποφοίτους που ήδη δικηγορούν, προπονούν, διοικούν

Το Γαλλικό Κολλέγιο προσφέρει σπουδές με εγκυρότητα και αναγνωρισμένα πτυχία που απονέμονται απευθείας από το Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Sorbonne Paris Nord.

Η COSMOTE TELEKOM στηρίζει τον ελληνικό στίβο – Χορηγός του ΣΕΓΑΣ και των Ολυμπιονικών Τεντόγλου & Καραλή

Με τη λάμψη του Μίλτου Τεντόγλου, τη δυναμική του Εμμανουήλ Καραλή και την ενωμένη εθνική ομάδα, η Ελλάδα δίνει το «παρών» στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου - Στο πλευρό τους βρίσκεται η COSMOTE TELEKOM, στηρίζοντας έμπρακτα κάθε βήμα τους.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης