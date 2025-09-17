Στρατιωτική άσκηση σε νησί της Καραϊβικής εν μέσω της έντασης με τις ΗΠΑ αρχίζει η Βενεζουέλα
ΚΟΣΜΟΣ
ΗΠΑ Βενεζουέλα

Στρατιωτική άσκηση σε νησί της Καραϊβικής εν μέσω της έντασης με τις ΗΠΑ αρχίζει η Βενεζουέλα

Ο υπουργός Άμυνας τόνισε επίσης ότι η χώρα του αμύνεται έναντι των απειλών από την Ουάσινγκτον

Στρατιωτική άσκηση σε νησί της Καραϊβικής εν μέσω της έντασης με τις ΗΠΑ αρχίζει η Βενεζουέλα
1 ΣΧΟΛΙΟ
Η Βενεζουέλα ξεκίνησε σήμερα Τετάρτη τριήμερη στρατιωτική άσκηση στο νησί Ορτσίλα της Καραϊβικής, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Άμυνας Βλαντιμίρ Παντρίνο Λόπες, εν μέσω εντάσεων με τις ΗΠΑ που επίσης έχουν αναπτύξει πολεμικά πλοία στην περιοχή.

Ο υπουργός δήλωσε πως στη διάρκεια της άσκησης με την ονομασία «Κυρίαρχη Καραϊβική» θα υπάρξει «σημαντική ανάπτυξη πλοίων του Πολεμικού Ναυτικού της Βενεζουέλας» και θα διεξαχθούν μεταξύ άλλων «επιχειρήσεις ηλεκτρονικού πολέμου».

Ο Λόπες τόνισε επίσης ότι η Βενεζουέλα αμύνεται έναντι των απειλών από τις ΗΠΑ.

Το νησί Ορτσίλα ανήκει στη Βενεζουέλα, έχει έκταση 43 τ.χλμ. και απέχει 97 ναυτικά μίλια από την ηπειρωτική χώρα.

Τη Δευτέρα, ο πρόεδρος Μαδούρο κατηγόρησε τις ΗΠΑ για επιθετικότητα «στρατιωτικού χαρακτήρα» εναντίον της Βενεζουέλας, υπογραμμίζοντας πως το Καράκας δικαιούται να απαντήσει σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

Ειδήσεις σήμερα:

Νέο νομοσχέδιο - Mόνο με αγροτική και φοιτητική βίζα δεκτοί οι μετανάστες

Πέθανε την ώρα του ρεπορτάζ ο καμεραμάν του ΑΝΤ1 Πάτρας Γιώργος Παυλάκης

Δένδιας για Πίρι Ρέις: Δείτε μια φωτογραφία του και θα καταλάβετε γιατί δεν συζητήθηκε στο ΚΥΣΕΑ
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Η COSMOTE TELEKOM στηρίζει τον ελληνικό στίβο – Χορηγός του ΣΕΓΑΣ και των Ολυμπιονικών Τεντόγλου & Καραλή

Με τη λάμψη του Μίλτου Τεντόγλου, τη δυναμική του Εμμανουήλ Καραλή και την ενωμένη εθνική ομάδα, η Ελλάδα δίνει το «παρών» στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου - Στο πλευρό τους βρίσκεται η COSMOTE TELEKOM, στηρίζοντας έμπρακτα κάθε βήμα τους.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης