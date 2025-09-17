Στρατιωτική άσκηση σε νησί της Καραϊβικής εν μέσω της έντασης με τις ΗΠΑ αρχίζει η Βενεζουέλα
Ο υπουργός Άμυνας τόνισε επίσης ότι η χώρα του αμύνεται έναντι των απειλών από την Ουάσινγκτον
Η Βενεζουέλα ξεκίνησε σήμερα Τετάρτη τριήμερη στρατιωτική άσκηση στο νησί Ορτσίλα της Καραϊβικής, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Άμυνας Βλαντιμίρ Παντρίνο Λόπες, εν μέσω εντάσεων με τις ΗΠΑ που επίσης έχουν αναπτύξει πολεμικά πλοία στην περιοχή.
Ο υπουργός δήλωσε πως στη διάρκεια της άσκησης με την ονομασία «Κυρίαρχη Καραϊβική» θα υπάρξει «σημαντική ανάπτυξη πλοίων του Πολεμικού Ναυτικού της Βενεζουέλας» και θα διεξαχθούν μεταξύ άλλων «επιχειρήσεις ηλεκτρονικού πολέμου».
Ο Λόπες τόνισε επίσης ότι η Βενεζουέλα αμύνεται έναντι των απειλών από τις ΗΠΑ.
Το νησί Ορτσίλα ανήκει στη Βενεζουέλα, έχει έκταση 43 τ.χλμ. και απέχει 97 ναυτικά μίλια από την ηπειρωτική χώρα.
Τη Δευτέρα, ο πρόεδρος Μαδούρο κατηγόρησε τις ΗΠΑ για επιθετικότητα «στρατιωτικού χαρακτήρα» εναντίον της Βενεζουέλας, υπογραμμίζοντας πως το Καράκας δικαιούται να απαντήσει σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.
