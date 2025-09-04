Συναρπαστικοί ποδοσφαιρικοί και μπασκετικοί αγώνες στην Ελλάδα και την Ευρώπη παίζουν δυνατά και τη νέα σεζόν στην τηλεοπτική πλατφόρμα ΕΟΝ και μάλιστα, με μόνο από 28 ευρώ το μήνα.
Μεντβέντεφ: Η Ρωσία μπορεί να κατασχέσει βρετανικά περιουσιακά στοιχεία και να καταλάβει περισσότερη ουκρανική γη
«Η Ρωσία θα απαντήσει σε οποιαδήποτε παράνομη κατάσχεση ρωσικών κεφαλαίων ή κερδών, κατάσχοντας τιμαλφή του Βρετανικού Στέμματος», δήλωσε ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας
Σε μία δήλωση που ενδέχεται να προκαλέσει αντιδράσεις, ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, ανέφερε ότι η Ρωσία μπορεί να προχωρήσει σε κατάληψη περισσότερων εδαφών της Ουκρανίας, ενώ απείλησε με την κατάσχεση βρετανικών περιουσιακών στοιχείων στη Ρωσία, ως απάντηση στην απόφαση της Βρετανίας να χρησιμοποιήσει δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για την χρηματοδότηση στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία.
Ειδικότερα, η Βρετανία ανακοίνωσε ότι δαπάνησε περίπου 1,3 δισ. δολάρια, τα οποία προήλθαν από δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, για την αγορά όπλων και την ενίσχυση της στρατιωτικής υποστήριξης προς την Ουκρανία. Ο Βρετανός υπουργός Άμυνας, Τζον Χίλι, επιβεβαίωσε ότι αυτά τα χρήματα χρησιμοποιήθηκαν για την προμήθεια στρατιωτικού εξοπλισμού για την Ουκρανία.
Ο Μεντβέντεφ δήλωσε μέσω Telegram ότι η Ρωσία δεν πρόκειται να αποδεχτεί την κατάσχεση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων. Τόνισε πως «δεδομένου ότι τα χρήματα δεν μπορούν να ανακτηθούν στο δικαστήριο για προφανείς λόγους, η χώρα μας έχει μόνο έναν τρόπο να πάρει πίσω τα τιμαλφή: να τα πάρει πίσω σε είδος. Δηλαδή σε "ουκρανική γη" και σε άλλη ακίνητη και κινητή περιουσία που βρίσκεται εκεί». Επίσης, ο πρώην Ρώσος πρόεδρος επεσήμανε ότι η Ρωσία θα απαντήσει σε οποιαδήποτε παράνομη κατάσχεση ρωσικών κεφαλαίων ή κερδών, κατάσχοντας «τιμαλφή του Βρετανικού Στέμματος», περιλαμβανομένων και των βρετανικών ιδιοκτησιών που υπάρχουν στη Ρωσία.
