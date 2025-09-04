Μεντβέντεφ: Η Ρωσία μπορεί να κατασχέσει βρετανικά περιουσιακά στοιχεία και να καταλάβει περισσότερη ουκρανική γη
ΚΟΣΜΟΣ
Ρωσία Ντμίτρι Μεντβέντεφ Ουκρανία Βρετανία

Μεντβέντεφ: Η Ρωσία μπορεί να κατασχέσει βρετανικά περιουσιακά στοιχεία και να καταλάβει περισσότερη ουκρανική γη

«Η Ρωσία θα απαντήσει σε οποιαδήποτε παράνομη κατάσχεση ρωσικών κεφαλαίων ή κερδών, κατάσχοντας τιμαλφή του Βρετανικού Στέμματος», δήλωσε ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας

Μεντβέντεφ: Η Ρωσία μπορεί να κατασχέσει βρετανικά περιουσιακά στοιχεία και να καταλάβει περισσότερη ουκρανική γη
20 ΣΧΟΛΙΑ
Σε μία δήλωση που ενδέχεται να προκαλέσει αντιδράσεις, ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, ανέφερε ότι η Ρωσία μπορεί να προχωρήσει σε κατάληψη περισσότερων εδαφών της Ουκρανίας, ενώ απείλησε με την κατάσχεση βρετανικών περιουσιακών στοιχείων στη Ρωσία, ως απάντηση στην απόφαση της Βρετανίας να χρησιμοποιήσει δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για την χρηματοδότηση στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία.

Ειδικότερα, η Βρετανία ανακοίνωσε ότι δαπάνησε περίπου 1,3 δισ. δολάρια, τα οποία προήλθαν από δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, για την αγορά όπλων και την ενίσχυση της στρατιωτικής υποστήριξης προς την Ουκρανία. Ο Βρετανός υπουργός Άμυνας, Τζον Χίλι, επιβεβαίωσε ότι αυτά τα χρήματα χρησιμοποιήθηκαν για την προμήθεια στρατιωτικού εξοπλισμού για την Ουκρανία.

Ο Μεντβέντεφ δήλωσε μέσω Telegram ότι η Ρωσία δεν πρόκειται να αποδεχτεί την κατάσχεση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων. Τόνισε πως «δεδομένου ότι τα χρήματα δεν μπορούν να ανακτηθούν στο δικαστήριο για προφανείς λόγους, η χώρα μας έχει μόνο έναν τρόπο να πάρει πίσω τα τιμαλφή: να τα πάρει πίσω σε είδος. Δηλαδή σε "ουκρανική γη" και σε άλλη ακίνητη και κινητή περιουσία που βρίσκεται εκεί». Επίσης, ο πρώην Ρώσος πρόεδρος επεσήμανε ότι η Ρωσία θα απαντήσει σε οποιαδήποτε παράνομη κατάσχεση ρωσικών κεφαλαίων ή κερδών, κατάσχοντας «τιμαλφή του Βρετανικού Στέμματος», περιλαμβανομένων και των βρετανικών ιδιοκτησιών που υπάρχουν στη Ρωσία.

Ειδήσεις σήμερα:

Πάνω από 3 εκατ. το κέρδος για το κύκλωμα λαθρεμπορίας καυσίμων - Πείραζαν τις αντλίες με... πασιέντζα

Πώς η νίκη της Τουρκίας άλλαξε τις ισορροπίες για την Ελλάδα στο Eurobasket - Με πρώτη θέση αποφεύγει Γερμανία και Σερβία ως τον τελικό

Ακύρωσε επίσκεψη στο νοσοκομείο Δράμας ο Γεωργιάδης - «Δεν πάω για να με απειλούν ότι θα με πυροβολήσουν αν και έχω ικανοποιήσει όλα τα αιτήματα»
20 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Εκεί που το αθλητικό θέαμα γίνεται η απόλυτη εμπειρία

Εκεί που το αθλητικό θέαμα γίνεται η απόλυτη εμπειρία

Συναρπαστικοί ποδοσφαιρικοί και μπασκετικοί αγώνες στην Ελλάδα και την Ευρώπη παίζουν δυνατά και τη νέα σεζόν στην τηλεοπτική πλατφόρμα ΕΟΝ και μάλιστα, με μόνο από 28 ευρώ το μήνα.

Το "Fantasy Game της EuroLeague", presented by bwin

Η bwin παίζει δυνατά και τη νέα σεζόν, καθώς γίνεται «ένα» με το EuroLeague Fantasy! Το fantasy challenge της κορυφαίας διοργάνωσης μπάσκετ της Ευρώπης ξεκινά κι εσύ ζεις τη μαγεία της EuroLeague όπως ποτέ άλλοτε.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης