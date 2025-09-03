Εντοπίστηκε ο πίνακας που είχε κλαπεί από τους Ναζί - Σε κατ' οίκον περιορισμό στην Αργεντινη η κόρη αξιωματικού των SS
Εντοπίστηκε ο πίνακας που είχε κλαπεί από τους Ναζί - Σε κατ' οίκον περιορισμό στην Αργεντινη η κόρη αξιωματικού των SS
Η αστυνομία είχε προηγουμένως ερευνήσει διάφορα σπίτια στην παραθαλάσσια πόλη Μαρ δε Πλάτα, αναζητώντας το έργο τέχνης
Οι αρχές της Αργεντινής ανακοίνωσαν απόψε ότι ανέκτησαν τον εμβληματικό πίνακα που κλάπηκε πριν από πολλές δεκαετίες από τους Ναζί στην Ολλανδία.
Η αστυνομία είχε προηγουμένως ερευνήσει διάφορα σπίτια στην παραθαλάσσια πόλη Μαρ δε Πλάτα, αναζητώντας το έργο τέχνης. Πρόκειται για ένα πορτρέτο της Κοντέσα Κολεόνι, του Ιταλού ζωγράφου του 18ου αιώνα Φρα Γκαλγκάριο (Τζουζέπε Γκισλάντι).
Ο πίνακας είχε χαθεί εδώ και πάνω από 80 χρόνια και περιλαμβανόταν σε μια βάση δεδομένων με έργα τέχνης που λεηλατήθηκαν από τους Ναζί κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Εντοπίστηκε χάρη στη φωτογραφία που είχε αναρτήσει ένα κτηματομεσιτικό γραφείο, που έδειχνε το σαλόνι ενός σπιτιού.
Η ιδιοκτήτρια του σπιτιού, κόρη ενός αξιωματικού των SS που διέφυγε στη Νότια Αμερική μετά τον πόλεμο, καθώς και ο σύζυγός της, έχουν τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό και κατηγορούνται για παρεμπόδιση της έρευνας.
Η αστυνομία είχε προηγουμένως ερευνήσει διάφορα σπίτια στην παραθαλάσσια πόλη Μαρ δε Πλάτα, αναζητώντας το έργο τέχνης. Πρόκειται για ένα πορτρέτο της Κοντέσα Κολεόνι, του Ιταλού ζωγράφου του 18ου αιώνα Φρα Γκαλγκάριο (Τζουζέπε Γκισλάντι).
Ο πίνακας είχε χαθεί εδώ και πάνω από 80 χρόνια και περιλαμβανόταν σε μια βάση δεδομένων με έργα τέχνης που λεηλατήθηκαν από τους Ναζί κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Εντοπίστηκε χάρη στη φωτογραφία που είχε αναρτήσει ένα κτηματομεσιτικό γραφείο, που έδειχνε το σαλόνι ενός σπιτιού.
Η ιδιοκτήτρια του σπιτιού, κόρη ενός αξιωματικού των SS που διέφυγε στη Νότια Αμερική μετά τον πόλεμο, καθώς και ο σύζυγός της, έχουν τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό και κατηγορούνται για παρεμπόδιση της έρευνας.
Ειδήσεις σήμερα:
Αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ: Είχα επαφή με τον κατηγορούμενο στο πλαίσιο της εκκλησιαστικής ζωής, ούτε ζήτησα ή έλαβα την πολιτική του μεσολάβηση
Δημόσιοι υπάλληλοι και διευθυντές υπουργείων «ξέπλεναν» ποσά μέσω στοιχηματικών εταιρειών, έπαιζαν έως και €1 εκατ. - Πάνω από 200 άτομα στο στόχαστρο του Βουρλιώτη
Τα καφενεία των Ελλήνων: Ταξίδι στην παράδοση και τη γεύση - Από το χθες στο σήμερα και οι 8 απαράβατοι κανόνες των θαμώνων
Αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ: Είχα επαφή με τον κατηγορούμενο στο πλαίσιο της εκκλησιαστικής ζωής, ούτε ζήτησα ή έλαβα την πολιτική του μεσολάβηση
Δημόσιοι υπάλληλοι και διευθυντές υπουργείων «ξέπλεναν» ποσά μέσω στοιχηματικών εταιρειών, έπαιζαν έως και €1 εκατ. - Πάνω από 200 άτομα στο στόχαστρο του Βουρλιώτη
Τα καφενεία των Ελλήνων: Ταξίδι στην παράδοση και τη γεύση - Από το χθες στο σήμερα και οι 8 απαράβατοι κανόνες των θαμώνων
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα