Εντοπίστηκε ο πίνακας που είχε κλαπεί από τους Ναζί - Σε κατ' οίκον περιορισμό στην Αργεντινη η κόρη αξιωματικού των SS
ΚΟΣΜΟΣ
Ολλανδία Ναζί Αργεντινή Κλοπή Πίνακας

Εντοπίστηκε ο πίνακας που είχε κλαπεί από τους Ναζί - Σε κατ' οίκον περιορισμό στην Αργεντινη η κόρη αξιωματικού των SS

Η αστυνομία είχε προηγουμένως ερευνήσει διάφορα σπίτια στην παραθαλάσσια πόλη Μαρ δε Πλάτα, αναζητώντας το έργο τέχνης

Εντοπίστηκε ο πίνακας που είχε κλαπεί από τους Ναζί - Σε κατ' οίκον περιορισμό στην Αργεντινη η κόρη αξιωματικού των SS
Οι αρχές της Αργεντινής ανακοίνωσαν απόψε ότι ανέκτησαν τον εμβληματικό πίνακα που κλάπηκε πριν από πολλές δεκαετίες από τους Ναζί στην Ολλανδία.

Η αστυνομία είχε προηγουμένως ερευνήσει διάφορα σπίτια στην παραθαλάσσια πόλη Μαρ δε Πλάτα, αναζητώντας το έργο τέχνης. Πρόκειται για ένα πορτρέτο της Κοντέσα Κολεόνι, του Ιταλού ζωγράφου του 18ου αιώνα Φρα Γκαλγκάριο (Τζουζέπε Γκισλάντι).

Ο πίνακας είχε χαθεί εδώ και πάνω από 80 χρόνια και περιλαμβανόταν σε μια βάση δεδομένων με έργα τέχνης που λεηλατήθηκαν από τους Ναζί κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Εντοπίστηκε χάρη στη φωτογραφία που είχε αναρτήσει ένα κτηματομεσιτικό γραφείο, που έδειχνε το σαλόνι ενός σπιτιού.

Η ιδιοκτήτρια του σπιτιού, κόρη ενός αξιωματικού των SS που διέφυγε στη Νότια Αμερική μετά τον πόλεμο, καθώς και ο σύζυγός της, έχουν τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό και κατηγορούνται για παρεμπόδιση της έρευνας.

Ειδήσεις σήμερα:

Αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ: Είχα επαφή με τον κατηγορούμενο στο πλαίσιο της εκκλησιαστικής ζωής, ούτε ζήτησα ή έλαβα την πολιτική του μεσολάβηση

Δημόσιοι υπάλληλοι και διευθυντές υπουργείων «ξέπλεναν» ποσά μέσω στοιχηματικών εταιρειών, έπαιζαν έως και €1 εκατ. - Πάνω από 200 άτομα στο στόχαστρο του Βουρλιώτη

Τα καφενεία των Ελλήνων: Ταξίδι στην παράδοση και τη γεύση - Από το χθες στο σήμερα και οι 8 απαράβατοι κανόνες των θαμώνων

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Εκεί που το αθλητικό θέαμα γίνεται η απόλυτη εμπειρία

Εκεί που το αθλητικό θέαμα γίνεται η απόλυτη εμπειρία

Συναρπαστικοί ποδοσφαιρικοί και μπασκετικοί αγώνες στην Ελλάδα και την Ευρώπη παίζουν δυνατά και τη νέα σεζόν στην τηλεοπτική πλατφόρμα ΕΟΝ και μάλιστα, με μόνο από 28 ευρώ το μήνα.

Το "Fantasy Game της EuroLeague", presented by bwin

Η bwin παίζει δυνατά και τη νέα σεζόν, καθώς γίνεται «ένα» με το EuroLeague Fantasy! Το fantasy challenge της κορυφαίας διοργάνωσης μπάσκετ της Ευρώπης ξεκινά κι εσύ ζεις τη μαγεία της EuroLeague όπως ποτέ άλλοτε.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης