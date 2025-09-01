Ο Τραμπ απαντά στις φήμες για την υγεία του με ανάρτηση στο Truth Social: «Αισθάνομαι καλύτερα από ποτέ»
Ο Τραμπ απαντά στις φήμες για την υγεία του με ανάρτηση στο Truth Social: «Αισθάνομαι καλύτερα από ποτέ»

Πώς ξεκίνησαν οι φήμες για σοβαρή ασθένεια του Τραμπ που κατέληξαν στο  hashtag «TrumpIsDead»

Ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε εχθές, Κυριακή, στις φήμες που κυκλοφορούν τις τελευταίες μέρες σχετικά με την κατάσταση της υγείας του, τονίζοντας ότι αισθάνεται καλύτερα από ποτέ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δημοσίευσε το μήνυμά του στο Truth Social, έπειτα από ένα σαββατοκύριακο που πέρασε ήρεμα παίζοντας γκολφ στο θέρετρό του στη Βιρτζίνια. Εκμεταλλεύτηκε μάλιστα την ευκαιρία για να «διαφημίσει» και την επιτυχία που έχει - κατά τον ίδιο - η ανάπτυξη της εθνοφρουράς στην αμερικανική πρωτεύουσα.

«ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΕΝΙΩΣΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ. Επίσης, η Ουάσινγκτον είναι ΖΩΝΗ ΧΩΡΙΣ ΕΓΚΛΗΜΑ!» έγραψε ο πρόεδρος, αναφερόμενος στην αμφιλεγόμενη απόφασή του να θέσει τη Μητροπολιτική Αστυνομία της Ουάσινγκτον υπό ομοσπονδιακό έλεγχο.

Η διαδικτυακή φημολογία


Οι φήμες για την υγεία του Τραμπ άρχισαν να κυκλοφορούν την περασμένη εβδομάδα, καθώς δεν είχε προγραμματιστεί καμία δημόσια εμφάνισή του. Το κενό πρόγραμμα του Λευκού Οίκου που δόθηκε στη δημοσιότητα την Παρασκευή τροφοδότησε περαιτέρω εικασίες, ενώ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης άρχισε να κυκλοφορεί το hashtag «TrumpIsDead», προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.

Οι εικασίες διαψεύστηκαν οριστικά το Σάββατο, όταν ο Τραμπ εθεάθη να αποχωρεί για μια παρτίδα γκολφ στο Στέρλινγκ της Βιρτζίνια, συνοδευόμενος από την εγγονή του, Κάι Τραμπ.



