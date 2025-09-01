Ο Τραμπ απαντά στις φήμες για την υγεία του με ανάρτηση στο Truth Social: «Αισθάνομαι καλύτερα από ποτέ»
Ο Τραμπ απαντά στις φήμες για την υγεία του με ανάρτηση στο Truth Social: «Αισθάνομαι καλύτερα από ποτέ»
Πώς ξεκίνησαν οι φήμες για σοβαρή ασθένεια του Τραμπ που κατέληξαν στο hashtag «TrumpIsDead»
Ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε εχθές, Κυριακή, στις φήμες που κυκλοφορούν τις τελευταίες μέρες σχετικά με την κατάσταση της υγείας του, τονίζοντας ότι αισθάνεται καλύτερα από ποτέ.
Ο Αμερικανός πρόεδρος δημοσίευσε το μήνυμά του στο Truth Social, έπειτα από ένα σαββατοκύριακο που πέρασε ήρεμα παίζοντας γκολφ στο θέρετρό του στη Βιρτζίνια. Εκμεταλλεύτηκε μάλιστα την ευκαιρία για να «διαφημίσει» και την επιτυχία που έχει - κατά τον ίδιο - η ανάπτυξη της εθνοφρουράς στην αμερικανική πρωτεύουσα.
«ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΕΝΙΩΣΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ. Επίσης, η Ουάσινγκτον είναι ΖΩΝΗ ΧΩΡΙΣ ΕΓΚΛΗΜΑ!» έγραψε ο πρόεδρος, αναφερόμενος στην αμφιλεγόμενη απόφασή του να θέσει τη Μητροπολιτική Αστυνομία της Ουάσινγκτον υπό ομοσπονδιακό έλεγχο.
Οι φήμες για την υγεία του Τραμπ άρχισαν να κυκλοφορούν την περασμένη εβδομάδα, καθώς δεν είχε προγραμματιστεί καμία δημόσια εμφάνισή του. Το κενό πρόγραμμα του Λευκού Οίκου που δόθηκε στη δημοσιότητα την Παρασκευή τροφοδότησε περαιτέρω εικασίες, ενώ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης άρχισε να κυκλοφορεί το hashtag «TrumpIsDead», προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.
Οι εικασίες διαψεύστηκαν οριστικά το Σάββατο, όταν ο Τραμπ εθεάθη να αποχωρεί για μια παρτίδα γκολφ στο Στέρλινγκ της Βιρτζίνια, συνοδευόμενος από την εγγονή του, Κάι Τραμπ.
Ο Αμερικανός πρόεδρος δημοσίευσε το μήνυμά του στο Truth Social, έπειτα από ένα σαββατοκύριακο που πέρασε ήρεμα παίζοντας γκολφ στο θέρετρό του στη Βιρτζίνια. Εκμεταλλεύτηκε μάλιστα την ευκαιρία για να «διαφημίσει» και την επιτυχία που έχει - κατά τον ίδιο - η ανάπτυξη της εθνοφρουράς στην αμερικανική πρωτεύουσα.
«ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΕΝΙΩΣΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ. Επίσης, η Ουάσινγκτον είναι ΖΩΝΗ ΧΩΡΙΣ ΕΓΚΛΗΜΑ!» έγραψε ο πρόεδρος, αναφερόμενος στην αμφιλεγόμενη απόφασή του να θέσει τη Μητροπολιτική Αστυνομία της Ουάσινγκτον υπό ομοσπονδιακό έλεγχο.
Η διαδικτυακή φημολογία
Οι φήμες για την υγεία του Τραμπ άρχισαν να κυκλοφορούν την περασμένη εβδομάδα, καθώς δεν είχε προγραμματιστεί καμία δημόσια εμφάνισή του. Το κενό πρόγραμμα του Λευκού Οίκου που δόθηκε στη δημοσιότητα την Παρασκευή τροφοδότησε περαιτέρω εικασίες, ενώ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης άρχισε να κυκλοφορεί το hashtag «TrumpIsDead», προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.
Οι εικασίες διαψεύστηκαν οριστικά το Σάββατο, όταν ο Τραμπ εθεάθη να αποχωρεί για μια παρτίδα γκολφ στο Στέρλινγκ της Βιρτζίνια, συνοδευόμενος από την εγγονή του, Κάι Τραμπ.
Ειδήσεις σήμερα:
Washington Post: Το σχέδιο Τραμπ για μετατροπή της Γάζας σε θέρετρο και βιομηχανικό κόμβο υπό αμερικανική διοίκηση, με μετεγκατάσταση των Παλαιστινίων
Eurobasket 2025: Η FIBA «τρελάθηκε» με το τρίποντο του Αντετοκούνμπο και... έδωσε τον τίτλο στην Ελλάδα - Βίντεο
Δύο αδέλφια με πολυτελή ξενοδοχεία και παρελθόν στους εκβιασμούς οι αρχηγοί της μαφίας στην Κρήτη - Δύο στρατιωτικοί έκαναν οι ίδιοι το εμπόριο κοκαΐνης
Washington Post: Το σχέδιο Τραμπ για μετατροπή της Γάζας σε θέρετρο και βιομηχανικό κόμβο υπό αμερικανική διοίκηση, με μετεγκατάσταση των Παλαιστινίων
Eurobasket 2025: Η FIBA «τρελάθηκε» με το τρίποντο του Αντετοκούνμπο και... έδωσε τον τίτλο στην Ελλάδα - Βίντεο
Δύο αδέλφια με πολυτελή ξενοδοχεία και παρελθόν στους εκβιασμούς οι αρχηγοί της μαφίας στην Κρήτη - Δύο στρατιωτικοί έκαναν οι ίδιοι το εμπόριο κοκαΐνης
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα