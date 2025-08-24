Ζελένσκι: Κατέθεσε στεφάνι για την Ημέρα της Ανεξαρτησίας φορώντας την ουκρανική παραδοσιακή κεντητή μπλούζα
Ζελένσκι: Κατέθεσε στεφάνι για την Ημέρα της Ανεξαρτησίας φορώντας την ουκρανική παραδοσιακή κεντητή μπλούζα
«Οικοδομούμε μια αρκετά ισχυρή και δυνατή Ουκρανία ώστε να ζήσει με ασφάλεια και ειρήνη» τόνισε ο Ζελένσκι
Τα δικά του μηνύματα προς τους συμπατριώτες του απηύθυνε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, που τίμησε την Ημέρα της Ανεξαρτησίας της χώρας φορώντας τη βυσσιβάνκα, που είναι η ουκρανική παραδοσιακή κεντητή μπλούζα.
Ο Ζελένσκι, με τη σύζυγό του αλλά και τον πρωθυπουργό του Καναδά, κατέθεσε στεφάνι για την επέτειο. «Οικοδομούμε μια αρκετά ισχυρή και δυνατή Ουκρανία ώστε να ζήσει με ασφάλεια και ειρήνη» τόνισε σε μήνυμά του.
Με φόντο την Πλατεία Ανεξαρτησίας του Κιέβου, ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε ότι το επιβλητικό άγαλμα της ελευθερίας στη Μαϊντάν είναι επίσης ένα σύμβολο του ότι η Ουκρανία είναι άτρωτη αφού αντιστάθηκε στον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας για τρεισήμισι χρόνια. Ο ίδιος υποστήριξε ότι ο πόλεμος προκάλεσε μια νέα αίσθηση αυτοπεποίθησης. Οι Ουκρανοί δεν στηρίζονται στην καλή θέληση των άλλων, αλλά πήραν τη μοίρα τους στα χέρια τους και είναι έτοιμοι να πολεμήσουν για την ελευθερία τους.
Ο Ζελένσκι κατηγόρησε τη Ρωσία για καθημερινά αεροπορικά πλήγματα σε μη στρατιωτικές εγκαταστάσεις, όπως σχολεία και νοσοκομεία, ενώ ανέφερε ότι η Ουκρανία απαντά με επιθέσεις σε αποθήκες καυσίμων και σε στρατιωτικά αεροδρόμια βαθιά στο έδαφος της Ρωσίας.
Οι δηλώσεις του συνοδεύθηκαν από εικόνες της επίθεσης με μη επανδρωμένο αεροσκάφος που ενορχήστρωσε η ουκρανική υπηρεσία πληροφοριών σε αεροσκάφη του στόλου στρατηγικών βομβαρδιστικών της Ρωσίας στις αρχές Ιουλίου.
«Οι Ουκρανοί υπάρχουν και θα συνεχίσουν να υπάρχουν σε αυτή τη γη. Σε εκατό χρόνια από σήμερα, οι επόμενες γενιές μας θα στέκονται εδώ και θα γιορτάζουν την Ημέρα Ανεξαρτησίας της Ουκρανίας» ανέφερε σε ανάρτησή του στο Facebook.
We are building a Ukraine strong and powerful enough to live in security and peace. So that here, on this square, on our Independence Square, beneath our flags, on our land, our children and grandchildren will celebrate Independence Day. In peace. In calm. With confidence in the future. With respect. And with gratitude to all those who defended Ukraine in this war for Independence. To those who endured, who prevailed, who gained victory. Such a goal is worth living for. And this is what we stand for. Happy holiday to you, great people of a great country! Happy Independence Day! Glory to Ukraine!Posted by Володимир Зеленський on Saturday, August 23, 2025
