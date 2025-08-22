Στην Στοκχόλμη ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος

Η Ι. Μητρόπολις Σουηδίας και πάσης Σκανδιναυΐας και ο Ποιμενάρχης αυτής, Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κλεόπας υπεδέχθησαν την Α. Θ. Παναγιότητα, τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ. κ. Βαρθολομαίο, χθες το απόγευμα, Πέμπτη, 21 Αυγούστου 20205, στο Αεροδρόμιο Arlanda της Στοκχόλμης, ο Οποίος, ανταποκρινόμενος στην ευγενική πρόσκληση του Σεβ. Αρχιεπισκόπου Ουψάλης και Πριμάτου Σουηδίας της Λουθηρανικής Εκκλησίας κ. Martin Modéus και του Ποιμενάρχου των Σκανδιναυϊκών Χωρών Σεβ. κ. Κλεόπα, θα τιμήσει με την υψηλή Αυτού παρουσία τις διοργανούμενες εκδηλώσεις για την Οικουμενική Εβδομάδα.Ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης θα είναι ομιλητής σε τρεις κεντρικές εκδηλώσεις της Λουθηρανικής Εκκλησίας, ενώ κατά την παραμονή Του θα έχει την ευκαιρία να ευλογήσει τα προς τιμήν Του παρατεθησόμενα από την Ιερά Μητρόπολη δείπνο και γεύματα, ενώ πρόκειται να συναντηθεί με εκπροσώπους της Σουηδικής Πολιτειακής Ηγεσίας, εκπροσώπους ετέρων Χριστιανικών Δογμάτων και Ομολογιών και φυσικά να συναναστραφεί και να ευλογήσει πατρικώς τον Ιερό Κλήρο και το λαό του ποιμνίου της Μητρός Εκκλησίας στην Σκανδιναυΐα.Να σημειωθεί, ότι είναι η τρίτη κατά σειρά φορά, επί των ημερών της Αρχιερατείας του Σεβ. Μητροπολίτου κ. Κλεόπα, που η Σεπτή της Ορθοδοξίας Κορυφή επισκέπτεται την Ιερά Μητρόπολη Σουηδίας.Η πρώτη φορά ήταν το έτος 2017, όταν για πρώτη φορά Οικουμενικός Πατριάρχης επισκέφθηκε την Ισλανδία, ήταν κεντρικός ομιλητής συνεδρίου για το περιβάλλον και ευλόγησε την ίδρυση της εκεί ενορίας προς τιμήν του Αποστόλου Βαρθολομαίου.Η δεύτερη φορά ήταν κατά το έτος 2019, όταν επισκέφθηκε την Στοκχόλμη και ευλόγησε την έναρξη των εξωτερικών εργασιών αποκαταστάσεως του Καθεδρικού Ναού Αγίου Γεωργίου Στοκχόλμης, επ᾽ ευκαιρία των εορτασμών της 50ετηρίδος από της ιδρύσεως της Ιεράς Μητροπόλεως Σουηδίας, και η τρίτη φορά είναι η παρούσα, οπότε την Κυριακή, 24 Αυγούστου 2025, θα τελέσει την ακολουθία των Θυρανοιξίων του Καθεδρικού Ναού Αγίου Γεωργίου Στοκχόλμης, επί τη αποπερατώσει των εργασιών εσωτερικής αποκαταστάσεως αυτού, και θα χοροστατήσει στην Θεία Λειτουργία.Προσευχή όλων είναι, ο Κύριος να πολυχρονίζει τον Οικουμενικό Πατριάρχη, τον Πνευματικό Πατέρα εκατομμυρίων Ορθοδόξων ανά τον κόσμο, και να του χαρίζει υγεία και δύναμη, για να ανταποκρίνεται στα πολυεύθυνα και πολυσχιδή καθήκοντά Του και να επιδαψιλεύει την ευλογία Του, για την προκοπή των διεσπαρμένων τέκνων της Μητρός Εκκλησίας και την ειρήνη σε όλο τον κόσμο!