ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Πυρκαγιά σε εξέλιξη στα Δερβενοχώρια Βοιωτίας

Ο Ζελένσκι κατηγορεί τη Ρωσία ότι προσπαθεί να αποφύγει τη διοργάνωση μιας συνάντησης με τον Πούτιν
ΚΟΣΜΟΣ
Βολοντίμιρ Ζελένσκι Πόλεμος στην Ουκρανία Βλαντιμίρ Πούτιν

Ο Ζελένσκι κατηγορεί τη Ρωσία ότι προσπαθεί να αποφύγει τη διοργάνωση μιας συνάντησης με τον Πούτιν

Επί του παρόντος, τα σήματα που στέλνει η Ρωσία είναι απρεπή, έγραψε ο Ουκρανός πρόεδρος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Ο Ζελένσκι κατηγορεί τη Ρωσία ότι προσπαθεί να αποφύγει τη διοργάνωση μιας συνάντησης με τον Πούτιν
5 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε σήμερα τη Ρωσία ότι επιδιώκει να "αποφύγει την ανάγκη" της διοργάνωσης μιας συνάντησης με τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν για να βρεθεί μια λύση στον πόλεμο που προκλήθηκε από τη ρωσική εισβολή.

H μαζική ρωσική επίθεση κατά τη διάρκεια της νύχτας εναντίον στόχων σε διάφορα μέρη της Ουκρανίας έδειξε ότι η Μόσχα προσπαθεί να αποφύγει την ανάγκη για συναντήσεις με στόχο τον τερματισμό ενός πολέμου που διαρκεί περισσότερα από τρία χρόνια, έγραψε ο Ζελένσκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

"Επί του παρόντος, τα σήματα που στέλνει η Ρωσία είναι πολύ απλά, για να είμαι ειλικρινής, απρεπή. Προσπαθούν να αποφύγουν την ανάγκη της διοργάνωσης μιας συνάντησης", κατηγόρησε ο Ζελένσκι στην καθημερινή νυχτερινή ομιλία του.


Ειδήσεις σήμερα:

Ο αρχηγός Ρεΐζ, ο «μάγειρας», η ηρωινή και τα super cars - Στα άδυτα της τουρκικής Μαφίας που είχε μετακομίσει στην Ελλάδα

Ποιος είναι ο billionaire Tom Greenwood που χαροπαλεύει μετά από τροχαίο στη Μύκονο, η περιπέτεια με το ιδιωτικό ελικόπτερο και η διακομιδή με το ΕΚΑΒ

Η Ισπανία κλείνει διάσημη παραλία 11 χιλιομέτρων λόγω εμφάνισης «μπλε δράκων»
5 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Plastic Free Greece: Πάρος

360 κιλά απορριμμάτων, με επικρατέστερα τα πλαστικά, συγκέντρωσε η δράση καθαρισμού του φετινού προγράμματος, από συντονισμένες προσπάθειες που πραγματοποιήθηκαν σε δύο δαντελωτές αμμουδιές και δύο βυθούς του κοσμοπολίτικου νησιού.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης