bwin και Stats Permorm ένωσαν τις δυνάμεις τους και το bwin Player Pro powered by Opta εκτοξεύει την εμπειρία του στοιχήματος
Ο Ζελένσκι κατηγορεί τη Ρωσία ότι προσπαθεί να αποφύγει τη διοργάνωση μιας συνάντησης με τον Πούτιν
Ο Ζελένσκι κατηγορεί τη Ρωσία ότι προσπαθεί να αποφύγει τη διοργάνωση μιας συνάντησης με τον Πούτιν
Επί του παρόντος, τα σήματα που στέλνει η Ρωσία είναι απρεπή, έγραψε ο Ουκρανός πρόεδρος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε σήμερα τη Ρωσία ότι επιδιώκει να "αποφύγει την ανάγκη" της διοργάνωσης μιας συνάντησης με τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν για να βρεθεί μια λύση στον πόλεμο που προκλήθηκε από τη ρωσική εισβολή.
H μαζική ρωσική επίθεση κατά τη διάρκεια της νύχτας εναντίον στόχων σε διάφορα μέρη της Ουκρανίας έδειξε ότι η Μόσχα προσπαθεί να αποφύγει την ανάγκη για συναντήσεις με στόχο τον τερματισμό ενός πολέμου που διαρκεί περισσότερα από τρία χρόνια, έγραψε ο Ζελένσκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
"Επί του παρόντος, τα σήματα που στέλνει η Ρωσία είναι πολύ απλά, για να είμαι ειλικρινής, απρεπή. Προσπαθούν να αποφύγουν την ανάγκη της διοργάνωσης μιας συνάντησης", κατηγόρησε ο Ζελένσκι στην καθημερινή νυχτερινή ομιλία του.
Ειδήσεις σήμερα:
Ο αρχηγός Ρεΐζ, ο «μάγειρας», η ηρωινή και τα super cars - Στα άδυτα της τουρκικής Μαφίας που είχε μετακομίσει στην Ελλάδα
Ποιος είναι ο billionaire Tom Greenwood που χαροπαλεύει μετά από τροχαίο στη Μύκονο, η περιπέτεια με το ιδιωτικό ελικόπτερο και η διακομιδή με το ΕΚΑΒ
Η Ισπανία κλείνει διάσημη παραλία 11 χιλιομέτρων λόγω εμφάνισης «μπλε δράκων»
H μαζική ρωσική επίθεση κατά τη διάρκεια της νύχτας εναντίον στόχων σε διάφορα μέρη της Ουκρανίας έδειξε ότι η Μόσχα προσπαθεί να αποφύγει την ανάγκη για συναντήσεις με στόχο τον τερματισμό ενός πολέμου που διαρκεί περισσότερα από τρία χρόνια, έγραψε ο Ζελένσκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
"Επί του παρόντος, τα σήματα που στέλνει η Ρωσία είναι πολύ απλά, για να είμαι ειλικρινής, απρεπή. Προσπαθούν να αποφύγουν την ανάγκη της διοργάνωσης μιας συνάντησης", κατηγόρησε ο Ζελένσκι στην καθημερινή νυχτερινή ομιλία του.
Ειδήσεις σήμερα:
Ο αρχηγός Ρεΐζ, ο «μάγειρας», η ηρωινή και τα super cars - Στα άδυτα της τουρκικής Μαφίας που είχε μετακομίσει στην Ελλάδα
Ποιος είναι ο billionaire Tom Greenwood που χαροπαλεύει μετά από τροχαίο στη Μύκονο, η περιπέτεια με το ιδιωτικό ελικόπτερο και η διακομιδή με το ΕΚΑΒ
Η Ισπανία κλείνει διάσημη παραλία 11 χιλιομέτρων λόγω εμφάνισης «μπλε δράκων»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα