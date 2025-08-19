Τη συλλογή του με καπέλα MAGA έδειξε ο Τραμπ σε Ζελένσκι-Μακρόν - Δείτε φωτογραφία
Τη συλλογή του με καπέλα MAGA έδειξε ο Τραμπ σε Ζελένσκι-Μακρόν - Δείτε φωτογραφία
Ο Τραμπ έδειχνε στον Ζελένσκι και στον Μακρόν ένα κόκκινο καπέλο του μπέιζμπολ με τη φράση «4 More Years» (4 ακόμη χρόνια)
Ο Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να δείξει στους ηγέτες που συμμετείχαν στις συνομιλίες στον Λευκό Οίκο τη συλλογή από καπέλα MAGA (Make America Great Again) που έχει στην κατοχή του.
Επτά Ευρωπαίοι ηγέτες συνάντησαν τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Λευκό Οίκο με θέμα την εισβολή της Ρωσίας. Τραμπ και Ζελένσκι συνομίλησαν στο Οβάλ Γραφείο ενώ ακολούθησε δείπνο εργασίας με τη συμμετοχή των Ευρωπαίων.
Σε κάποιο σημείο κατά τη διάρκεια της συνόδου, ο Τραμπ έδειξε στον Εμανουέλ Μακρόν και στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι τη συλλογή του από καπέλα MAGA, τα οποία εκθέτει σε δύο ράφια κάτω από έναν κρυστάλλινο πολυέλαιο στον Λευκό Οίκο.
Η Μάργκο Μάρτιν, βοηθός του προέδρου και σύμβουλος επικοινωνίας, δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια φωτογραφία του Τραμπ να δείχνει στον Ζελένσκι και στον Μακρόν ένα κόκκινο καπέλο του μπέιζμπολ με τη φράση «4 More Years» (4 ακόμη χρόνια).
Στο ίδιο ράφι, στοίβες από κόκκινα, λευκά και μαύρα καπέλα έγραφαν «Trump 2028», «Trump Was Right About Everything» (Ο Τραμπ είχε δίκιο για όλα) και «Gulf of America» (Κόλπος της Αμερικής).
Ο πρόεδρος και οι υποστηρικτές του έχουν εκφράσει την ιδέα να θέσει υποψηφιότητα για τρίτη θητεία, παρά το γεγονός ότι το Σύνταγμα περιορίζει ρητά τους προέδρους σε δύο θητείες.
Επτά Ευρωπαίοι ηγέτες συνάντησαν τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Λευκό Οίκο με θέμα την εισβολή της Ρωσίας. Τραμπ και Ζελένσκι συνομίλησαν στο Οβάλ Γραφείο ενώ ακολούθησε δείπνο εργασίας με τη συμμετοχή των Ευρωπαίων.
Σε κάποιο σημείο κατά τη διάρκεια της συνόδου, ο Τραμπ έδειξε στον Εμανουέλ Μακρόν και στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι τη συλλογή του από καπέλα MAGA, τα οποία εκθέτει σε δύο ράφια κάτω από έναν κρυστάλλινο πολυέλαιο στον Λευκό Οίκο.
Η Μάργκο Μάρτιν, βοηθός του προέδρου και σύμβουλος επικοινωνίας, δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια φωτογραφία του Τραμπ να δείχνει στον Ζελένσκι και στον Μακρόν ένα κόκκινο καπέλο του μπέιζμπολ με τη φράση «4 More Years» (4 ακόμη χρόνια).
President @realDonaldTrump showing President Zelenskyy and President Macron his 4 More Years hat 🤣🇺🇸 pic.twitter.com/c7dhAkZMuF— Margo Martin (@MargoMartin47) August 19, 2025
Ο πρόεδρος και οι υποστηρικτές του έχουν εκφράσει την ιδέα να θέσει υποψηφιότητα για τρίτη θητεία, παρά το γεγονός ότι το Σύνταγμα περιορίζει ρητά τους προέδρους σε δύο θητείες.
Ειδήσεις σήμερα:
«Ήταν σαν βόμβα» - Βίντεο από την επιχείρηση απομάκρυνσης του λεωφορείου που έπεσε σε πολυκατοικία στου Παπάγου
Ένας 57χρονος ομολόγησε τέσσερις εμπρησμούς στη Μυτιλήνη - Έκαψε ακόμα και νταλίκα με άχυρα
Πλειστηριασμοί: Παλιά και νέα ονόματα στη λίστα με τους επώνυμους που χάνουν περιουσίες
«Ήταν σαν βόμβα» - Βίντεο από την επιχείρηση απομάκρυνσης του λεωφορείου που έπεσε σε πολυκατοικία στου Παπάγου
Ένας 57χρονος ομολόγησε τέσσερις εμπρησμούς στη Μυτιλήνη - Έκαψε ακόμα και νταλίκα με άχυρα
Πλειστηριασμοί: Παλιά και νέα ονόματα στη λίστα με τους επώνυμους που χάνουν περιουσίες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα