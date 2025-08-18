Οι εντυπωσιακές συσκευές της Aiper διαθέτουν στιβαρή κατασκευή, έξυπνες λειτουργίες και μοναδική αυτονομία.
Ζαχάροβα: Η Μόσχα απορρίπτει κατηγορηματικά την ανάπτυξη δυνάμεων του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία
Για «πολεμοχαρείς ρητορικές, που αποτελούν κυνική υποκίνηση στη συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων» στην Ουκρανία, κατηγόρησε τη Βρετανία η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών
Σφοδρή επίθεση εξαπέλυσε το ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών κατά της Βρετανίας, εν μέσω των συναντήσεων των Ευρωπαίων ηγετών με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, με την επίσημη εκπρόσωπο Μαρία Ζαχάροβα να κατηγορεί το Λονδίνο ότι δεν επιδιώκει τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά, αντίθετα, «κάνει τα πάντα για να παρατείνει την αιματοχυσία».
Σε δηλώσεις της, η Ζαχάροβα χαρακτήρισε τις πρόσφατες τοποθετήσεις του Λονδίνου σχετικά με το ενδεχόμενο ανάπτυξης δυτικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ουκρανία ως «πολεμοχαρείς ρητορικές, που αποτελούν κυνική υποκίνηση στη συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων». Όπως τόνισε, οι βρετανικές πρωτοβουλίες «δεν αφήνουν στο Κίεβο καμία δυνατότητα να εξέλθει από τη σύγκρουση μέσω διαπραγματεύσεων» και παρατείνουν «από συνήθεια και αλαζονεία» τα δεινά του ουκρανικού λαού.
Η Μόσχα καλεί το Ηνωμένο Βασίλειο να αποφύγει ενέργειες που, όπως υποστηρίζει, «υπονομεύουν την κοινή προσπάθεια Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών για την επίτευξη μιας συνολικής, δίκαιης και βιώσιμης διευθέτησης της κρίσης». Η Ρωσίδα εκπρόσωπος αναφέρθηκε στη συνάντηση της ηγεσίας Ρωσίας και ΗΠΑ στο Άνκορατζ, σημειώνοντας ότι το Λονδίνο, αντί να στηρίξει την προσπάθεια, προχωρά σε δηλώσεις που «δεν συνάδουν με τις διπλωματικές διεργασίες και αποσκοπούν ξεκάθαρα στην αποδυνάμωσή τους».
«Σε αυτό το πλαίσιο, καλούμε το Λονδίνο να εγκαταλείψει επικίνδυνα και απερίσκεπτα γεωπολιτικά παίγνια και τουλάχιστον να μην παρεμποδίζει την επίπονη εργασία των Ρώσων και Αμερικανών διαπραγματευτών», υπογράμμισε η Ζαχάροβα.
Παράλληλα, κατέστησε σαφές ότι η Ρωσία απορρίπτει κατηγορηματικά οποιοδήποτε σενάριο που θα περιλάμβανε την παρουσία στρατιωτικών δυνάμεων του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία, προειδοποιώντας ότι κάτι τέτοιο «θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτη κλιμάκωση με απρόβλεπτες συνέπειες».
Η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ κατηγόρησε επιπλέον ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες, «συμπεριλαμβανομένης της Μεγάλης Βρετανίας», ότι με τις τοποθετήσεις τους «καταγράφουν τις ανοιχτά προκλητικές και αρπακτικές επιδιώξεις τους στην ουκρανική κατεύθυνση».
