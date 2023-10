Πόλεμος στο Ισραήλ: Μαζικές νυχτερινές επιθέσεις της Χαμάς με ρουκέτες, σειρήνες ηχούν στο Τελ Αβίβ - Δείτε βίντεο

Λίγα λεπτά μετά ενεργοποιήθηκε το σύστημα αεράμυνας Iron Dome για την αναχαίτιση των ρουκετών που εκτοξεύθηκαν από τη Γάζα.



Δείτε βίντεο από την ενεργοποίηση του συστήματος αεράμυνας Iron Dome:







The sky of Tel Aviv after the rockets launched from Gaza ‼️ #FreePaleastine #StopGazaGenocide #IsraelGazaWar #הדחה_עכשיו #لا_للعقاب_الجماعي #PalestineGenocide #GazaAttack #OpenRafahCrossing #GazaCity pic.twitter.com/q1HDxNDogk

Οι Ταξιαρχίες Αλ Κασάμ δήλωσαν ότι η επίθεση αυτή ήταν απάντηση στη «στοχοποίηση αμάχων» από το Ισραήλ.



Ο ανταποκριτής του Sky News στη Μέση Ανατολή Alistair Bunkall μοιράστηκε βίντεο με την αναχαίτιση ρουκετών πάνω από την Ιερουσαλήμ:

Rocket intercepts over Jerusalem just now. First for a few days. Knesset I’m session and Blinken visiting Israeli President, so maybe not a coincidence. pic.twitter.com/SYqzP5bl6Q