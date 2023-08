Ισπανία: Εντυπωσιακά βίντεο από τον ετήσιο ντοματοπόλεμο στην πόλη Μπουνόλ

From @reuterspictures: Revelers hurled over-ripe tomatoes at each other during the annual 'La Tomatina' festival in Spain pic.twitter.com/ol6yIC6Gzl — Reuters (@Reuters) August 31, 2023

✨¿De verdad soy el único que piensa que la Tomatina de Buñol es una paletada y un desperdicio de comida, y que es un despropósito que esté declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional?#Tomatina2023 pic.twitter.com/MdOnaHVup1 — Ignacio Valladolid (@ignacio_vlldld) August 30, 2023

Στην πόλη Μπουνόλ στην, τουλάχιστον 15.000 άνθρωποι συμμετείχαν στην ετήσια διοργάνωση «Tomatina», πετώντας ντομάτες ο ένας στον άλλο.Φορτηγά με εργαζόμενους άφησαν 120 τόνους ώριμων ντομάτων στους δρόμους, προκειμένου να υπάρχει «αρκετό υλικό» για την παραδοσιακή μάχη.Με το τέλος των «οδομαχιών», δρόμοι, κτίρια και συμμετέχοντες έμοιαζαν σαν να είχαν μπει μέσα σε τεράστιο μπολ με ντοματοσάλτσα. Τα εισιτήρια για αυτό το μοναδικό γεγονός, που αποτελεί τουριστικό μαγνήτη, ξεκινούν από 12 ευρώ.Στο τέλος του φεστιβάλ, η πόλη επιστρέφει στην καθημερινότητά της με μια μεγάλη "σκούπα" νερού, ενώ οι διασκεδαστικοί συμμετέχοντες πλένονται άμεσα.Το φεστιβάλ, το οποίο λαμβάνει χώρα την τελευταία Τετάρτη του Αυγούστου, εμπνεύστηκε από ένα παιχνίδι με ντομάτες μεταξύ των παιδιών της πόλης το 1945. Το ενδιαφέρον που έδειξαν τα μέσα ενημέρωσης στα 1980s το έκανε διάσημο παγκοσμίως, προσελκύοντας επισκέπτες από όλο τον κόσμο.