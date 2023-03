Γαλλία: Στα σκουπίδια «πνίγεται» το Παρίσι - Πάνω από 7.000 οι τόνοι απορριμμάτων, εξετάζεται η επίταξη εργαζομένων

JUST IN: Protests in France are intensifying — Millions have taken to the streets..



ARE WE WITNESSING THE BEGINNING OF A FRENCH REVOLUTION?



pic.twitter.com/dSoEvZqNio — Chuck Callesto (@ChuckCallesto) March 28, 2023

FRANCE - Sunrise in Rennes. Intelligence agencies are warning protests today could be three times larger than last week, as more and more people stand against Macron.



pic.twitter.com/keSXl7cs5B — Bernie's Tweets (@BernieSpofforth) March 28, 2023

National demonstration begins in France



In France, the tenth nationwide protest against pension reform, raising the retirement age and the policies of President Emmanuel Macron pic.twitter.com/MObDpcoJtS — Spriter (@Spriter99880) March 28, 2023

Τα επεισόδια στη Γαλλία συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό, η δυσαρέσκεια στο πρόσωπο του Εμανουέλ Μακρον κλιμακώνεται ενώ οι δρόμοι μεγάλων πόλεων θυμίζουν πεδίο μάχης. Την ίδια στιγμή, η εικόνα στο Παρίσι είναι θλιβερή: Πάνω απόστα πεζοδρόμια της γαλλικής πρωτεύουσας, καθώς συνεχίζεται η απεργία των εργαζομένων στην αποκομιδή των σκουπιδιών.Οι εργαζόμενοι του κλάδου αρνούνται την αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησής τους, όπως αναφέρει το δίκτυο «20minutes».Σημειώνεται, πάντως, ότι το συνδικάτο CGT ανακοίνωσε τηναπό αύριο, Τετάρτη, τηςστο Παρίσι και του αποκλεισμού των αποτεφρωτήρων, δύο κινητοποιήσεις που έχουν προκαλέσει τη συσσώρευση τόνων σκουπιδιών στους δρόμους της γαλλικής πρωτεύουσας από την 6η Μαρτίου.«Πρέπει να ξανασυζητήσουμε με τους παράγοντες στον τομέα των απορριμμάτων και της καθαριότητας της πόλης του Παρισιού ώστε να επιστρέψουμε πιο δυνατοί στην απεργία, καθώς πλέον δεν έχουμε απεργούς», παραδέχθηκε σε δελτίο Τύπου το συνδικάτο CGT-FTDNEEA στο οποίο μετέχουν οι εργαζόμενοι στην αποκομιδή των σκουπιδιών, εργάτες υπονόμων, οδηγοί απορριμματοφόρων της πρωτεύουσας. Σήμερα, 23η ημέρα της κινητοποίησης, η συλλογή των κάδων απορριμμάτων γινόταν με πολλά προβλήματα στο Παρίσι, με τον συνολικό όγκο των σκουπιδιών που παραμένουν στους δρόμους να είναι 7.000 τόνοι έναντι περισσότερων από 10.000 τόνων την περασμένη Παρασκευή, σύμφωνα με τη δημαρχία.Ο αρχηγός της αστυνομίας του Παρισιού, Λοράν Νουνιέζ, σε αυτην τη δύσκολη συγκυρία είχε εκφράσει την πρόθεση να υπογράψει την απόφαση των επιτάξεων «για να καταστεί δυνατή η απομάκρυνση των περισσότερων σκουπιδιών και να συγκροτηθεί μια υπηρεσία συλλογής των απορριμμάτων».Ωστόσο, η Σοσιαλίστρια δήμαρχος της «πόλης του φωτός», Αν Ινταλγκό , αντιδρά στο μέτρο αυτό όπως και άλλοι βουλευτές από τον χώρο της γαλλικής αντιπολίτευσης.«Η επίταξη δεν έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ, αυτή θα μπορούσε να είναι η πρώτη φορά στο Παρίσι», κάτι που «δείχνει την πολιτική ανικανότητα να βρεθεί μια λύση σε αυτήν τη σύγκρουση», δήλωσε ο κομμουνιστής βουλευτής Νικολά Μπονέ-Ουλάλτζ, προειδοποιώντας για τον «κίνδυνο βίαιων συγκρούσεων», αν η αστυνομία επιχειρήσει να αναζητήσει τους απεργούς «έναν-έναν στα σπίτια τους».