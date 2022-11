Κίνα: Πρωτοφανής κοινωνική έκρηξη - Κλειδώνουν στα σπίτια τους κατοίκους, συνθήματα κατά του καθεστώτος Σι

An apartment building in Chengdu in China… the government is welding the entrance door to the apartment building to enforce the lockdown… if you do not have enough food at home, you will starve… Some people are committing suicide jumping out of their windows. 🔊sound ...😰 pic.twitter.com/F1tRANXK8x

NOW - People tear down barricades in #Wuhan . Anti-lockdown protests are spreading to more and more cities in China. pic.twitter.com/BpIfRCZ07Q

Meanwhile in China, they’re mass protesting for freedom AGAINST Covid tyranny by Daniel Andrews’ partner in crime.pic.twitter.com/a3sDsr8Fyt — Avi Yemini (@OzraeliAvi) November 27, 2022

Protesters in North Beijing have torn down the metal fences which have been set up to “quarantine” them.



The size of protests in China hasn’t been seen in decades. #China pic.twitter.com/LkmPndsvoc — (((Tendar))) (@Tendar) November 27, 2022

JUST IN: Life in China now.



People are lining up to take daily routine COVID test under police supervision.



The health authorities are now carrying some serious weapons ... just in case 🚨 🚨 🚨 🔥



🔊 pic.twitter.com/9Mu9vsGAZI — Wall Street Silver (@WallStreetSilv) November 27, 2022

CHINA BREAKING - Shanghai protesters bravely gather to call for the end of the Communist party and for Xi to stand down.



There are 1.4billion citizens in China and over 500,000 ‘quarantine cells’ all eyes on China …



pic.twitter.com/eOLzpp18lx — Bernie's Tweets (@BernieSpofforth) November 27, 2022

Ενδεικτικά της πρωτοφανούς κοινωνικής έκρηξης που επικρατεί στην Κίνα τα πρωτοσέλιδα τωνπου αναφέρονται σε μια άνευ προηγουμένου κοινωνική κατακραυγή στην κομμουνιστική χώρα, ενώ δεν παραλείπουν να εστιάσουν στο σοβαρό κύμα διαμαρτυρίας κατά του προέδρου.Το ρεύμα των διαδηλώσεων μεταφέρθηκε τόσο στην οικονομική πρωτεύουσα, όπου οργανώθηκαν εκατοντάδες πορείες, όσο και στο Πεκίνο με φοιτητές να συμμετέχουν στις εξεγέρσεις.Τις τελευταίες ώρες, η «φωτιά» των διαδηλώσεων έχει μεταφερθεί στην πόλη από όπου ξεκίνησε η υγειονομική κρίση, τηνΟργισμένοι κάτοικοι βάλουν κατά των Αρχών, αρνούνται πια να ακολουθήσουν τα μέτρα και σπάνε τα οδοφράγματα για να δείξουν την εναντίωσή τους στηνΟι κάτοικοι που αποφάσισαν να εξεγερθούν στην Ουχάν ανέρχονται σεΣυμβολικής σημασίας θεωρείται και η ένταση των διαδηλώσεων στη Σανγκάη όπου τη νύχτα του Σαββάτου πλήθος κόσμου φώναζεΆλλοι κάτοικοι κρατούσαν λευκά πανό, θέλοντας να εκδηλώσουν την αντίθεσή τους στη λογοκρισία, ενώ πολλοί κυκλοφορούσαν με κεριά και λουλούδια στη μνήμη των θυμάτων της φονικής πυρκαγιάς στην Ουρούμτσι.Τέτοιοι είδους διαμαρτυρίες είναι πρωτοφανείς για τα κινεζικά δεδομένα, εάν σκεφτεί κανείς ότι σε μια χώρα όπου εφαρμόζεται η βίαιη, ο κόσμος διστάζει να εξεγερθεί.Όπως γράφουν διεθνείς αναλυτές, η κινεζική κυβέρνηση φαίνεται να υποτιμά την επίδραση που έχει η πολιτική των μηδενικών κρουσμάτων στον κόσμο, καθώς δεν υπολογίζει τις συνέπειες της κόπωσης από τα μέτρα.Οι διαδηλώσεις, όπως παρατηρείται, γίνονται σε κομβικής σημασίας πόλεις. Στην οικονομική πρωτεύουσα, στο μέρος από όπου ξεκίνησε η εξάπλωση της covid-19, ενώ κινητοποιήσεις γίνονται και μέσα από τα πανεπιστήμια...