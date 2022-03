Ο Ζελένσκι καλεί όλους τους Ουκρανούς να αντισταθούν: «Βγείτε στην επίθεση, δεν θα δώσουμε τη χώρα μας στον εχθρό»

Prime Minister of Israel @naftalibennett called me after his meeting with Vladimir Putin. We continue dialogue. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 5, 2022

Talked to @elonmusk. I’m grateful to him for supporting Ukraine with words and deeds. Next week we will receive another batch of Starlink systems for destroyed cities. Discussed possible space projects 🚀. But I’ll talk about this after the war. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 5, 2022

As part of the constant dialogue, I had another conversation with @POTUS. The agenda included the issues of security, financial support for Ukraine and the continuation of sanctions against Russia. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 6, 2022





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Να αντισταθούν με όλες τις δυνάμεις τους καλεί σε νέο του μήνυμα τους Ουκρανούς, ζητώντας από τους πολίτες και τους στρατιώτες να δώσουν τις μάχες τους με όλες τις δυνάμεις τους και να μην δώσουν τη χώρα στον εχθρό.τόνισε αρχικά στο νέο του μήνυμα και συνέχισε: «Οι Ουκρανοί δεν θα δώσουν τη χώρα τους σε έναν εχθρό και θέλω να επαινέσω όλους όσους αντιστέκονται και πίστεύουν σε αυτόν τον αγώνα».«Όταν δεν έχεις όπλο, αλλά σου απαντούν με πυροβολισμούς και δεν τρέχεις… Αυτός είναι ο λόγος που η κατάληψη είναι προσωρινή. Ο λαός μας δεν κάνει πίσω», τόνισε ο Ζελένσκι.Ο Ουκρανός πρόεδρος χειροκρότησε την αντίσταση και τις διαμαρτυρίες του ουκρανικού λαού προς τους Ρώσους στρατιώτες που έχουν εισβάλει στη χώρα.«Κάθε μέτρο της ουκρανικής γης μας που ανακτάται από διαμαρτυρίες είναι ένα βήμα μπροστά, ένα βήμα προς τη νίκη», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.«Σε όλους όσους μπορούν να μας ακούσουν, που η μνήμη τους δεν έχει σβήσει από την προπαγάνδα, που δεν τους έκλεισε τα μάτια ο φόβος, που η ψυχή τους δεν παραμορφώθηκε από τον κυνισμό — Πολέμησε!» είπε και πρόσθεσε: «Παλέψτε για τα δικαιώματά σας! Για την ελευθερία σας, για την Ουκρανία! Μαζί με την Χερσώνα, μαζί με το Μπερντιάνσκ, μαζί με το Κίεβο και όλες τις υπόλοιπες ουκρανικές πόλεις που εκτιμούν τη ζωή και δεν φοβούνται τίποτα.Ξέρω ότι πολλοί από εσάς πιστέψατε ότι η Ουκρανία σας μισεί. Υποτίθεται ότι θα σας επιτεθεί. Υποτίθεται ότι θα σας καταστρέψει. Οι ψεύτες στη ρωσική τηλεόραση μιλούν γι' αυτό κάθε μέρα. Ψεύτες. Είναι δουλειά τους να σου λένε ψέματα κάθε μέρα. Αλλά αυτό δεν πρέπει να είναι το πεπρωμένο σου.Σας είπαν ότι καταστρέφουμε πόλεις. Κοιτάξτε το Χάρκοβο. Το Τσερνίβιν... Μας σκότωναν. Σκότωναν παιδιά. Το έκαναν μπροστά στα μάτια σας. Προστάτευστε τον εαυτό σας! Διαφορετικά, θα πάρει και τη ζωή σας. Τα σπίτια σας».Ο Ουκρανός πρόεδρος ενημέρωσε μέσω Twitter ότι τον κάλεσε τηλεφωνικά ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Ναφτάλι Μπένετ αμέσως μετά τη συνάντηση που είχε ο τελευταίος με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν. Στο μήνυμά του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έγραψε με νόημα: «Συνεχίζεται ο διάλογος».Ο Ζελένσκι είχε επίσης επαφές τόσο με τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, όσο και με τον Έλον Μασκ, ο οποίος θα στείλει υλικό για την αποκατάσταση των υποδομών της χώρας μετά τους ρωσικούς βομβαρδισμούς.Νωρίτερα το μεσημέρι πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη του προέδρου της Ουκρανίαςμε μέλη της Γερουσίας των ΗΠΑ για να ζητήσει την παροχή επιπλέον βοήθειας για να αντιμετωπίσουν τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.Η ολομέλεια της Γερουσίας και του Λευκού Οίκου προσκλήθηκαν να συμμετάσχουν στη συνεδρίασηπου διήρκεσε περίπου μία ώρα, καθώς οι δυνάμεις του Βλαντιμίρ Πούτιν εξακολουθούν να απειλούν την ουκρανική πρωτεύουσα του Κιέβου για δέκατη μέρα σήμερα.Στη συνάντηση ο Ζελένσκι επανέλαβε την έκκλησή του προς το ΝΑΤΟ για τηνπάνω από τη χώρα του με σκοπό να περιοριστούν οι ρωσικές αεροπορικές επιδρομές. Επίσης, στα αιτήματα του Ουκρανού προέδρου ήταν και η παροχή επιπλέον ανθρωπιστικής και στρατιωτικής βοήθειας.Ωστόσο, η κυβέρνηση Μπάιντεν και οι νομοθέτες έχουν εκφράσει επανειλημμένως την αντίθεσή τους στην επιβολή μιας ζώνης απαγόρευσης πτήσεων, καθώς αυτό θα απαιτούσε την κατάρριψη ρωσικών αεροπλάνων, οδηγώντας το ΝΑΤΟ σεΟι Αμερικανοί βουλευτές και γερουσιαστές υποσχέθηκαν σήμερα ότι οι ΗΠΑ θα αποδεσμεύσουν 10 δισ. δολάρια για να βοηθήσουν την Ουκρανία, κατά τη διάρκεια μιας βιντεοκλήσης με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος από την πλευρά του επανέλαβε το αίτημά του να σταλούν στη χώρα του μαχητικά ρωσικής κατασκευής.για να βοηθήσουμε τον ουκρανικό λαό σε οικονομικό και ανθρωπιστικό επίπεδο και στον τομέα της ασφάλειας», είπε ο επικεφαλής της πλειοψηφίας της Γερουσίας, ο Δημοκρατικός, σύμφωνα με μια καλά πληροφορημένη πηγή.Ρεπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί γερουσιαστές και βουλευτές συμμετείχαν σε αυτήν τη συνομιλία που έγινε μέσω του Zoom. «Είμαστε ενωμένοι για να στηρίξουμε την Ουκρανία», είπε από την πλευρά του ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Στιβ Ντέινς μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News. «Πρέπει να εγκρίνουμε αυτή τη βοήθεια των 10 δισεκ., που», πρόσθεσε.Από την πλευρά του ο Ζελένσκι ζήτησε να ενισχυθούν οι οικονομικές κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας, επαναλαμβάνοντας ότι πρέπει. Έκανε επίσης έκκληση στις χώρες της ανατολικής Ευρώπης να του παραχωρήσουν αεροσκάφη ρωσικής κατασκευής «θα κάνω ό,τι είναι δυνατόν ώστε η κυβέρνηση να διευκολύνει αυτή τη μεταφορά», ανέφερε ο Σούμερ σε μια ανακοίνωσή του.«Υπάρχουν διαθέσιμα αεροσκάφη σε ορισμένες χώρες του ΝΑΤΟ, τα οποία οι Ουκρανοί ξέρουν να τα πιλοτάρουν, όμως προφανώς οι ΗΠΑ αποτελούν μέρος του προβλήματος και όχι της λύσης», σχολίασε ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστήςσε ένα βίντεο που ανάρτησε στο Twitter. «Ας τους δώσουμε όλα τα αεροπλάνα και όλα τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη που χρειάζονται», συνέχισε, χωρίς περισσότερες διευκρινίσεις.Ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ είχε δηλώσει την περασμένη Κυριακή ότι, που οι Ουκρανοί πιλότοι ξέρουν πώς να τα χειριστούν, όμως οι χώρες που τα διαθέτουν, όπως η Βουλγαρία, η Πολωνία και η Σλοβακία στη συνέχεια αντιμετώπισαν με επιφύλαξη αυτήν την πρόταση.Δεν είναι σαφές πώς θα μπορούσε να βοηθήσει η Ουάσινγκτον στη «μεταφορά» των αεροσκαφών αυτών. Θα μπορούσε ενδεχομένως να διευκολύνει τη συναλλαγή ή ίσως να αντικαταστήσει τα μαχητικά που οι σύμμαχοί της θα παραχωρήσουν στην Ουκρανία.