Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό από δύο τροχαία: Νταλίκα έπεσε σε μπάρες στη Λένορμαν - Καραμπόλα 3 ΙΧ στα ΚΤΕΛ

Δείτε βίντεο: Η πίτσα που τρελαίνει το TikTok - 51 γραμμάρια πρωτεΐνη και 500 θερμίδες για όλο το ταψί
Δείτε βίντεο: Η πίτσα που τρελαίνει το TikTok - 51 γραμμάρια πρωτεΐνη και 500 θερμίδες για όλο το ταψί

Κι όμως, είναι τόσο νόστιμη που δύσκολα θα τη ξεχωρίσουμε από την «κανονική»

Δείτε βίντεο: Η πίτσα που τρελαίνει το TikTok - 51 γραμμάρια πρωτεΐνη και 500 θερμίδες για όλο το ταψί
Όχι, δεν είναι η κλασική πίτσα που ξέρουμε. Αυτή εδώ είναι πίτσα με βάση από cottage cheese, ελαφριά, χορταστική και γεμάτη πρωτεΐνη – 51 γραμμάρια.

Κι όμως, είναι τόσο νόστιμη που δύσκολα θα τη ξεχωρίσουμε από την «κανονική».

@coconutandbliss

the viral cottage cheese pizza base 🍕🍕🍕 #pizza #recipe #cottagecheese

♬ I KNOW ? - Travis Scott
Τα υλικά για τη viral πίτσα με cottage cheese

Για τη ζύμη
¼ φλιτζάνι αλεύρι για όλες τις χρήσεις (ή μείγμα χωρίς γλουτένη, αν προτιμάμε)
½ κουταλάκι μπέικιν πάουντερ
½ φλιτζάνι cottage cheese (εμείς προτιμάμε 2% λιπαρά)
1 μεγάλο αυγό

Tip: Αν δεν αγαπάμε την υφή του cottage cheese, μπορούμε να το χτυπήσουμε λίγο στο μούλτι για να γίνει πιο λείο. Μπορούμε επίσης να προσθέσουμε σκόρδο σε σκόνη ή ιταλικά μυρωδικά για έξτρα άρωμα.

Για τα toppings
2 κουταλιές σάλτσα πίτσας ή πέστο βασιλικού
3–4 κουταλιές μοτσαρέλα
½ φλιτζάνι κοτόπουλο ψητό (ή λουκάνικο γαλοπούλας / φυτικό λουκάνικο)
Μερικά ντοματίνια κομμένα στη μέση
Φρέσκος βασιλικός ψιλοκομμένος
Μπαλσάμικο (προαιρετικά)

Διαβάστε πώς θα την ετοιμάσετε στο cantina.protothema.gr

