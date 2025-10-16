Δείτε βίντεο: Η πίτσα που τρελαίνει το TikTok - 51 γραμμάρια πρωτεΐνη και 500 θερμίδες για όλο το ταψί

Κλείσιμο

Όχι, δεν είναι η κλασική πίτσα που ξέρουμε. Αυτή εδώ είναι πίτσα με βάση από cottage cheese, ελαφριά, χορταστική και γεμάτη πρωτεΐνη – 51 γραμμάρια.Κι όμως, είναι τόσο νόστιμη που δύσκολα θα τη ξεχωρίσουμε από την «κανονική».Για τη ζύμη¼ φλιτζάνι αλεύρι για όλες τις χρήσεις (ή μείγμα χωρίς γλουτένη, αν προτιμάμε)½ κουταλάκι μπέικιν πάουντερ½ φλιτζάνι cottage cheese (εμείς προτιμάμε 2% λιπαρά)1 μεγάλο αυγόTip: Αν δεν αγαπάμε την υφή του cottage cheese, μπορούμε να το χτυπήσουμε λίγο στο μούλτι για να γίνει πιο λείο. Μπορούμε επίσης να προσθέσουμε σκόρδο σε σκόνη ή ιταλικά μυρωδικά για έξτρα άρωμα.Για τα toppings2 κουταλιές σάλτσα πίτσας ή πέστο βασιλικού