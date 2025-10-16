Δημιουργήθηκε με το όνειρο να κατακτήσει τον κόσμο διατηρώντας την καλλιτεχνική της κληρονομιά και το πέτυχε παράγοντας σύγχρονη πολυτέλεια με εξαιρετική ποιότητα
Δείτε βίντεο: Η πίτσα που τρελαίνει το TikTok - 51 γραμμάρια πρωτεΐνη και 500 θερμίδες για όλο το ταψί
Δείτε βίντεο: Η πίτσα που τρελαίνει το TikTok - 51 γραμμάρια πρωτεΐνη και 500 θερμίδες για όλο το ταψί
Κι όμως, είναι τόσο νόστιμη που δύσκολα θα τη ξεχωρίσουμε από την «κανονική»
Όχι, δεν είναι η κλασική πίτσα που ξέρουμε. Αυτή εδώ είναι πίτσα με βάση από cottage cheese, ελαφριά, χορταστική και γεμάτη πρωτεΐνη – 51 γραμμάρια.
Κι όμως, είναι τόσο νόστιμη που δύσκολα θα τη ξεχωρίσουμε από την «κανονική».
Τα υλικά για τη viral πίτσα με cottage cheese
Για τη ζύμη
¼ φλιτζάνι αλεύρι για όλες τις χρήσεις (ή μείγμα χωρίς γλουτένη, αν προτιμάμε)
½ κουταλάκι μπέικιν πάουντερ
½ φλιτζάνι cottage cheese (εμείς προτιμάμε 2% λιπαρά)
1 μεγάλο αυγό
Tip: Αν δεν αγαπάμε την υφή του cottage cheese, μπορούμε να το χτυπήσουμε λίγο στο μούλτι για να γίνει πιο λείο. Μπορούμε επίσης να προσθέσουμε σκόρδο σε σκόνη ή ιταλικά μυρωδικά για έξτρα άρωμα.
Για τα toppings
2 κουταλιές σάλτσα πίτσας ή πέστο βασιλικού
Κι όμως, είναι τόσο νόστιμη που δύσκολα θα τη ξεχωρίσουμε από την «κανονική».
@coconutandbliss
the viral cottage cheese pizza base 🍕🍕🍕 #pizza #recipe #cottagecheese♬ I KNOW ? - Travis Scott
Για τη ζύμη
¼ φλιτζάνι αλεύρι για όλες τις χρήσεις (ή μείγμα χωρίς γλουτένη, αν προτιμάμε)
½ κουταλάκι μπέικιν πάουντερ
½ φλιτζάνι cottage cheese (εμείς προτιμάμε 2% λιπαρά)
1 μεγάλο αυγό
Tip: Αν δεν αγαπάμε την υφή του cottage cheese, μπορούμε να το χτυπήσουμε λίγο στο μούλτι για να γίνει πιο λείο. Μπορούμε επίσης να προσθέσουμε σκόρδο σε σκόνη ή ιταλικά μυρωδικά για έξτρα άρωμα.
Για τα toppings
2 κουταλιές σάλτσα πίτσας ή πέστο βασιλικού
3–4 κουταλιές μοτσαρέλα
½ φλιτζάνι κοτόπουλο ψητό (ή λουκάνικο γαλοπούλας / φυτικό λουκάνικο)
Μερικά ντοματίνια κομμένα στη μέση
Φρέσκος βασιλικός ψιλοκομμένος
Μπαλσάμικο (προαιρετικά)
Διαβάστε πώς θα την ετοιμάσετε στο cantina.protothema.gr
½ φλιτζάνι κοτόπουλο ψητό (ή λουκάνικο γαλοπούλας / φυτικό λουκάνικο)
Μερικά ντοματίνια κομμένα στη μέση
Φρέσκος βασιλικός ψιλοκομμένος
Μπαλσάμικο (προαιρετικά)
Διαβάστε πώς θα την ετοιμάσετε στο cantina.protothema.gr
Ειδήσεις σήμερα:
«Ήμουν το παιδί που ο μπαμπάς χτυπούσε τη μαμά του» - Συγκλόνισε η κόρη της 40χρονης που μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου από τον πρώην σύζυγό της στο Μενίδι
Οι Δήμοι δεν μπορούν να ρυθμίζουν ζητήματα εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών και περιορισμών δόμησης, αποφάσισε το ΣτΕ
Νίκος Κοκλώνης: Δείτε βίντεο να «παζαρεύει» ρολόγια για 150.000 δολάρια στη Νέα Υόρκη
«Ήμουν το παιδί που ο μπαμπάς χτυπούσε τη μαμά του» - Συγκλόνισε η κόρη της 40χρονης που μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου από τον πρώην σύζυγό της στο Μενίδι
Οι Δήμοι δεν μπορούν να ρυθμίζουν ζητήματα εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών και περιορισμών δόμησης, αποφάσισε το ΣτΕ
Νίκος Κοκλώνης: Δείτε βίντεο να «παζαρεύει» ρολόγια για 150.000 δολάρια στη Νέα Υόρκη
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα