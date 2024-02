Θέλετε να ζήσετε για πάντα; Μπορεί να μην υπάρχουν εγγυήσεις για κάτι τέτοιο αλλά οι ειδικοί λένε ότι υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορείτε να κάνετε για να αυξήσετε τις πιθανότητες ξεκινώντας από τη διατροφή. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να πείτε αντίο σε όλα τα υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα, από τα αρτοσκευάσματα μέχρι τις τηγανητές πατάτες, υποστηρίζουν οι ειδικοί της μακροζωίας.Αντ' αυτού, δώστε έμφαση στις ωμές και φυσικές τροφές, από τα δημητριακά ολικής αλέσεως μέχρι τα φρέσκα λαχανικά, δήλωσε στη HuffPost μια ομάδα από αυτούς που έχουν καταφέρει να νικήσουν τον χρόνο.Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει να δούμε τι ψωνίζουν όσοι ζουν πολλά χρόνια και έχουν καλή υγεία.Τα σταυρανθή λαχανικά είναι μια οικογένεια λαχανικών στην οποία ανήκει το μπρόκολο , η ρόκα, τα λαχανάκια Βρυξελλών, το κουνουπίδι, το νεροκάρδαμο, το λάχανo, η λαχανίδα και έχουν πάρει την ονομασία τους από τη σταυρωτή διάταξη που έχουν διάφορα μέρη του άνθους τους. Θεωρούνται πολύ σημαντικά για το ανοσοποιητικό και τη συνολική μας υγεία, έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε θερμίδες και είναι πλούσια σε φυλλικό οξύ, βιταμίνες C, E και Κ και φυτικές ίνες.Τεχνικά είναι κι αυτά σταυρανθή λαχανικά, αλλά κάποιοι που γνωρίζουν λένε ότι αξίζει να τα ξεχωρίσουμε για την υψηλή περιεκτικότητά τους σε φυτικές ίνες και το φιλικό προς την καρδιά, αντικαρκινικό φυλλικό οξύ, σύμφωνα με τη Δρ Linda Shiue, παθολόγο και διευθύντρια μαγειρικής και ιατρικής τρόπου ζωής στο Kaiser Permanente στο Σαν Φρανσίσκο.Βγάλτε έξω τις κονσέρβες σολομού - και τις αντζούγιες, και τις ρέγγες και επιλέξτε ένα ωραίο κομμάτι σολομού που είναι εξαιρετική πηγή πρωτεϊνών και ωμέγα-3.«Η κατανάλωση σολομού δύο φορές την εβδομάδα είναι αρκετή για να μειώσει τον κίνδυνο καρδιακής προσβολής, αρρυθμίας, εγκεφαλικού επεισοδίου, υψηλής αρτηριακής πίεσης και αυξημένων τριγλυκεριδίων», λένε οι ειδικοί.Τα ωμέγα-3 βοηθούν στην καταπολέμηση της φλεγμονής - μια από τις σημαντικότερες απειλές για την υγεία μας καθώς γερνάμε.

Μόλις μισό κουταλάκι του γλυκού την ημέρα έξτρα παρθένο ελαιόλαδο μπορεί να μειώσει σημαντικά τον κίνδυνο θανάτου από καρδιαγγειακές παθήσεις, νευροεκφυλιστικές παθήσεις, αναπνευστικές παθήσεις και καρκίνο.Προσπεράστε τα παραδοσιακά επιδόρπια και πάρτε μια χούφτα από αυτά τα θαυματουργά φρούτα, με υψηλή περιεκτικότητα σε αντιοξειδωτικά και χαμηλή περιεκτικότητα σε κακή ζάχαρη.Αυτά ξεχειλίζουν από φυτικές ίνες και πρωτεΐνες, δήλωσε στη HuffPost η Dr. Florence Comite, ιδρύτρια του Comite Center for Precision Medicine and Healthy Longevity της Νέας Υόρκης.«Τα καρύδια είναι από τα αγαπημένα μου, επειδή είναι επίσης μια καλή πηγή φυτικών ωμέγα-3 λιπαρών οξέων, τα υγιή για την καρδιά λίπη που παίρνετε από τα λιπαρά ψάρια», δήλωσε η Comite.Ναι στο γιαούρτι, αλλά όχι σε όλα τα επιδόρπια γιαουρτιού που περιέχονται σε τόσα πολλά από τα προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Το αγνό γιαούρτι είναι πλούσιο σε πρωτεΐνες, ασβέστιο και μαγνήσιο, για να μην αναφέρουμε το γ-αμινοβουτυρικό οξύ ή GABA, έναν νευροδιαβιβαστή που χαλαρώνει το σώμα, μειώνει το στρες και βελτιώνει τον ύπνο.Τρώτε σοκολάτα για να αυξήσετε την υγεία της καρδιάς και να μειώσετε τις πιθανότητες εγκεφαλικού επεισοδίου ή διαβήτη; Όχι, δεν είναι πολύ καλό για να είναι αληθινό.«Η μαύρη σοκολάτα έχει περισσότερα αντιοξειδωτικά ακόμη και από τα βατόμουρα, μια άλλη σούπερ τροφή μακροζωίας», δήλωσε η Comite, συνιστώντας σοκολάτα με περιεκτικότητα σε κακάο 75% ή περισσότερο.Ο γιατρός είπε επίσης ότι η κατανάλωση μαύρης σοκολάτας έχει βρεθεί ότι είναι ευεργετική και για την υγεία του εγκεφάλου.Οι φακές, τα μπιζέλια και τα όλα τα όσπρια μπορούν να σταθεροποιήσουν το σάκχαρο στο αίμα και να μειώσουν τη χοληστερόλη και να μειώσουν τον κίνδυνο για καρκίνο του παχέος εντέρου.Το λυκοπένιο είναι ένα αντιοξειδωτικό που είναι γνωστό ότι βοηθά την καρδιαγγειακή υγεία. Οι ντομάτες έχουν επίσης πολλή βιταμίνη C - απαραίτητη για το ανοσοποιητικό σύστημα.