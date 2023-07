Σε ποια ηλικία είμαστε στην καλύτερη φάση της ζωής μας; - Τα... ωραιότερά μας στα 20, τα 30, τα 40, τα 50 και άνω

Ταείναι τα πιο δυνατά στην ηλικία των 29 ετών. Η οστική μάζα, ή η ποσότητα του οστικού ιστού στο σκελετό, είναι ικανή να αυξάνεται μέχρι να φτάσετε τα 30 έτη. Σε αυτή την ηλικία, τα οστά βρίσκονται στο απόγειο της δύναμης και της πυκνότητάς τους. Η πρόσληψη ασβεστίου και η βιταμίνη D μπορούν να βοηθήσουν στη διατήρηση της υγείας των οστών για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, αλλά τελικά θα αρχίσουν να εξασθενούν ανεξάρτητα από αυτό.Σύμφωνα με μια μελέτη του Εθνικού Γραφείου Οικονομικών Ερευνών, ο μέσος όρος ηλικίας των ερευνητών που κερδίζουν το βραβείο Νόμπελ είναι τα 40 έτη. Είσαι καλύτερος σε αυτά τα πράγματα στα 40 σου. Επίσης οι μισθοί των γυναικών είναι υψηλότεροι στην ηλικία των 39 ετών, ενώ των ανδρών περίπου στα 48 έτη. Ενώ είναι ασφαλές να υποθέσουμε ότι ο μισθός μας θα συνεχίσει να αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου λόγω προαγωγών και αυξήσεων του κόστους ζωής, είναι ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε τι δείχνουν τα δεδομένα.Μια ανάλυση της Payscale διαπίστωσε ότι οι γυναίκες κερδίζουν περισσότερα χρήματα όταν είναι 39 ετών, γεγονός που εν μέρει οφείλεται στο ότι οι μισθοί των γυναικών αυξάνονται πιο αργά. Οι άνδρες, από την άλλη πλευρά, βλέπουν τους μισθούς να κορυφώνονται όταν είναι περίπου 48, ή 49 ετών, με μέσο εισόδημα που πλησιάζει τα 95.000 δολάρια. Στα 50 η κατανόηση των συναισθημάτων των άλλων ανθρώπων κορυφώνεται. Οι ερευνητές έβαλαν 10.000 συμμετέχοντες να κοιτάξουν φωτογραφίες που είχαν περικοπεί στενά γύρω από τα μάτια του υποκειμένου και τους ζήτησαν να εξηγήσουν το συναίσθημα του ατόμου στην εικόνα. Η μελέτη διαπίστωσε ότι οι άνθρωποι στα 40 και 50 τους ήταν καλύτεροι στο να αντιληφθούν τα πραγματικά συναισθήματα του ατόμου που είχαν απέναντί τους.Οι άνδρες και οι γυναίκες αισθάνονται καλύτερα με το σώμα τους μετά τα 70. Σε μια έρευνα του Gallup, τα δύο τρίτα των Αμερικανών άνω των 65 ετών δήλωσαν ότι τους αρέσει πάντα η εμφάνισή τους. Τα ποσοστά των γυναικών που συμφωνούν με αυτή τη δήλωση είναι λίγο κάτω από το 70% μόλις φτάσουν τα 75 έτη. Επίσης τα 82 αποτελούν την καλύτερη ηλικία όπου κορυφώνεται η θετική ψυχική μας διάθεση. Σε μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Proceedings of the National Academy of Science, οι επιστήμονες ζήτησαν από τους ανθρώπους να φανταστούν μια σκάλα δέκα σκαλοπατιών, με την καλύτερη δυνατή ζωή στο ανώτερο σκαλί και τη χειρότερη δυνατή ζωή στο κατώτερο σκαλί. Η γηραιότερη ομάδα που μελέτησαν, από 82 έως 85 ετών, έδωσε τον υψηλότερο μέσο αριθμό σκαλοπατιών, δηλαδή περίπου 7.Σε όποιο ηλικιακό γκρούπ και αν ανήκετε, είναι φανερό πως η ζωή μας σε οποιαδήποτε χρονική της στιγμή έχει πάντοτε οφέλη και δυνατότητες που μπορούμε να εξελίξουμε. Είτε στα 20 μας, είτε στα 80, πάντα θα υπάρχει κάτι το οποίο θα μπορούμε να κάνουμε καλύτερα από κάποιον νεότερο, ή γηραιότερο. Το σημαντικό είναι να απολαμβάνουμε την κάθε στιγμή της ζωής μας και κυριότερα να αποδεχόμαστε τα πράγματα όπως μας συμβαίνουν. Άλλωστε σε όλες τις ηλικίες, η ζωή είναι ωραία.