Eurovision: Σε ποια θέση θα εμφανιστεί η Μαρίνα Σάττι στον τελικό της Eurovision το Σάββατο - Οι καλύτερες στιγμές στον β' ημιτελικό

επιβεβαίωσε τα προγνωστικά και με μίαπροκρίθηκε στον τελικό της Eurovision ενώ η Ελενα Παπαρίζου μας ταξίδεψε 19 χρόνια πίσω, στην κορυφή του διαγωνισμού.Για κάποιες γενιές, ασφαλώς μεγαλύτερες, δύσκολα ξεχωρίζουν τα τραγούδια της. Όλα μοιάζουν, όλα φαίνονται κάπου κάπως γνωστά και δύσκολα κάτι κάνει ιδιαίτερη αίσθηση. Κι έρχεται αυτή η στιγμή από το παρελθόν και τα γυρίζει όλα. Γιατί η εμφάνιση της, στον χθεσινοβραδινό Β’ Ημιτελικό της Eurovision,, συγκινητική και ταξίδεψε πολλές χιλιάδες τηλεθεατές σε χρόνια που ο θεσμός ήταν διαφορετικός και σίγουρα σε μία χρονιά, πριν 19 χρόνια που οι περισσότεροι ξεχύθηκαν στους δρόμους πανηγυρίζοντας μία πρωτιά αναμενόμενη και με ένα τραγούδι που ακόμη δονεί συναισθηματικά. «You are the one, you are my number one» και η Παπαρίζου ξαναγίνεται η Ελενάρα μας και το μυαλό, μετά από κρίσεις, πανδημίες και πιο σκοτεινές περιόδους ξαναβγαίνει στο φως μιας εφήμερης χαράς αλλά που πάντα θα συνιστά το εισιτήριο σε μία χρονοκάψουλα που μπαίνεις με κλειστά μάτια και βγαίνεις με το βλέμμα ψηλά.Μάλιστα, ενδεικτικό του ενδιαφέροντος γύρω από τον φετινό διαγωνισμό της Eurovision είναι πως η τηλεθέαση έφτασε μέχρι και το 55% σε συγκεκριμένο τέταρτο στο δυναμικό κοινό, ενώ συνολικά στο δυναμικό κοινό κατέγραψε 44,5%. Στο γενικό σύνολο η τηλεθέαση έπιασε 38,5%.Εκτός από την, ένα act έκαναν η, που εκπροσώπησε την Τουρκία στον διαγωνισμό το 2003 και η Σαρλότε Περέλι, η οποία εμφανίστηκε στη σκηνή της Eurovision για τη Σουηδία 1999.Επιστρέφοντας στο σήμερα, όλα τα βλέμματα στράφηκαν στην πρόκριση της Μαρίνας Σάττι με το «Ζάρι» που κύλησε και έφτασε στον στόχο του. Παρά τις δυσκολίες με την ασθένεια της Ελληνίδας τραγουδίστριας, τον υψηλό πυρετό και την δυσκολία στην φωνή όλα πήγαν καλά.