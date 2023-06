Οι ιστορίες πίσω από τα νυφικά που έγραψαν ιστορία και το τελευταίο προπύργιο του κιτς

H Poppy Delevingne και ο σύζυγός της James Cook

Η Olivia Palermo με Carolina Herrera / Twitter @OliviaPalermo

H Sophia Bush / instagram @sophiabush

H Lilly Collins / instagram @lilyjcollins

H Chiara Ferragni / instagram @dior

H Hailey Baldwin με τον Justin Bieber / instagram @haileybieber

Η Gwyneth Paltrow / instagram @gwynethpaltrow

H Katie Holmes με τον Tom Cruise στη Ρώμη το 2006

Η Grace Kelly με τον πρίγκιπα Rainier III

H Kate Middleton (αριστερά) και η αδερφή της Pippa Middleton

Η Elizabeth Taylor με τον Richard Burton στο Μόντρεαλ το 1964

Η Kate Moss

Αν ούτε η κλασική λογοτεχνία υποστηρίζει την παραμυθένια αγάπη (Hawthorne, James, Wharton, Cather, Fitzgerald,: ευχαριστούμε γι’ αυτό), μήπως ένα δήθεν πριγκιπικό νυφικό είναι το δανεικό κοστούμι μεταμφίεσης της μεγάλης χίμαιρας; Ακόμη κι αν καταφύγουμε στις ρομαντικές αφηγήσεις τηςθα πρέπει να εξασφαλίσουμε τουλάχιστον ένα κάστρο, μια σιωπηρή επιδοκιμασία τού να μην δουλεύεις και κυρίως την πεποίθηση ότι ένας τέτοιος τρόπος ζωής είναι το όνειρο κάθε γυναίκας.Τι πιο κιτς από αυτό. Κι όμως, “there was only love”, επιμένει ο Simon Porte Jacquemus μετά τον viral ειδυλλιακό,. Δεν μάθατε ακόμα, θα έλεγε εδώ, ότι το γαμήλιο κιτς είναι απλώς ένας τρόπος να επιθυμείς κάτι τόσο βαθιά που τα βάθη του μπορούν να εκφραστούν μόνο με κοινοτοπίες;Το πρώτο νυφικό της(κατά παραγγελία Chanel Couture,) ήταν αρκετό για να σπάσει το σκληρό περίβλημα ακόμα και της πιο συμπλεγματικής μεταφεμινίστριας. Και πριν ακόμα συνέλθουμε από το πρώτο σοκ έπρεπε να μας αποτελειώσει επαναλαμβάνοντας τους όρκους της στο Μαρόκο, με το βγαλμένο από παραμύθι luxe boho, floral gown από τον τότε καλλιτεχνικό διευθυντή του Pucci, Peter Dundas.Στην ίδια λογική, της αβάσταχτα ντελικάτης αλλά once in a lifetime έμπνευσης και εκτέλεσης, η επιχειρηματίας και είδωλο του στιλ Olivia Palermo επέλεξε ένα τριμελές σύνολο Carolina Herrera, με κρεμ πουλόβερ από κασμίρ, λευκό σορτς και επένδυση από τούλινη φούστα, με φλοράλ φινιρίσματα που συνδύασε με τις διάσημες γόβεςσε μπλε κοβαλτίου.ήταν σχεδόν οπτασία μέσα στο εντυπωσιακό botanical νυφικό της από τη Monique Lhuillier, άψογα εναρμονισμένο με το σκηνικό στην Τάλσα της Οκλαχόμα, ενώ η Lilly Collins σε μια εντυπωσιακή τελετή στο Κολοράντο, πολύ μακριά από το τηλεοπτικό alter ego της στο “Emily in Paris”, επέλεξε μια δαντελένια δημιουργία εμπνευσμένη από τη βικτωριανή εποχή από τον Ralph Lauren και την ασορτί δαντελένια κάπα-πέπλο να γράφει ιστορία.Από το πάνθεον των fashionable sweathearts δεν μπορεί να λείψει η Chiara Ferragni (εισαγωγική φωτό) που σε συνεργασία με τη Maria Grazia Chiuri, εκπλήρωσε και με το παραπάνω τις προσδοκίες των followers, φορώντας δύο ανεπανάληπτες δημιουργίες υψηλής ραπτικής του Dior, με τη χαρακτηριστική τούλινη φούστα του οίκου να συμπληρώνει εκστατικά το naïf βελονάκι στο μπούστο.Eνας όμως γάμος του 2019 ήταν ο πλέον αναμενόμενος της χρονιάς. Πολλοί έκαναν εικασίες για το τι θα φορούσε η νύφη, ειδικά επειδή το ζευγάρι είχε παντρευτεί επίσημα με πολιτικό γάμο έναν χρόνο νωρίτερα. Η Hailey Baldwin στράφηκε στον Virgil Abloh για να σχεδιάσει το προσαρμοσμένο στις τέλειες αναλογίες της, όσο και στη νεανική αψηφισιά, εφαρμοστό φόρεμα από δαντέλα, με το “TILL DEATH DO US PART” ραμμένο στο κάτω μέρος του. Μέχρι σήμερα το νυφικό της Hailey Βaldwin Bieber παραμένει ένα από τα νυφικά με τις περισσότερες αναζητήσεις, σύμφωνα με την Google analytics.Τι φοράει κάποια όταν παντρεύεται τον γιο της Victoria -Posh Spice- Beckham; Valentino, φυσικά. Το μοντέλοεπιστράτευσε τον ιταλικό οίκο μόδας για να σχεδιάσει το κομψό νυφικό που φόρεσε για να παντρευτεί τον γιο του David και της Victoria. Το τελικό αποτέλεσμα: ένα chic φόρεμα με τετράγωνη λαιμόκοψη, χοντρές τιράντες, δαντελένια γάντια και πλούσιο πέπλο, που θα ταίριαζε σίγουρα στην Audrey.Θα μείνουμε στον Valentino, αφού ηπαντρεύτηκε τον Brad Falchuk στο Amagansett της Νέας Υόρκης με μια ανεπιτήδευτα ρομαντική δημιουργία του οίκου σε floaty άλφα γραμμή ενώ και η Anne Hathaway παντρεύτηκε τον ηθοποιό και επιχειρηματία Adam Shulman το 2012, σε μια παραδοσιακή τελετή με θέα το ηλιοβασιλέμα στο Big Sur της Καλιφόρνια, φορώντας ένα custom-made νυφικό Valentino. Η degrade ρουζ απόχρωση, το off shoulder σχέδιο στην καλύτερή του στιγμή, οι περίπλοκες δαντελένιες λεπτομέρειες και τα απλικέ κεντήματα αναδείχθηκαν με ένα από τα πιο εντυπωσιακά πέπλα στην ιστορία των σημερινών αστέρων του Χόλλυγουντ.Στα καλύτερα off shoulders ανήκει και η Armani Prive δημιουργία τουγια τηνκαι τον γάμο της με τον Tom Cruise to 2006, διακοσμημένη με Swarovski που χρειάστηκαν 350 ώρες να τοποθετηθούν, για το ευφυές μη στυλιζαρισμένο look σε συνδυασμό με την ωραιότερη φούστα μαρέγκα όλων των εποχών.Οταν το αστέρι του, Kim, και ο Kanye West ανακοίνωσαν τον αρραβώνα τους, πολλοί σχεδιαστές νυφικών διασημοτήτων αγωνίστηκαν για την ευκαιρία να σχεδιάσουν το νυφικό της. Αλλά όταν ήρθε επιτέλους η ώρα να περπατήσει στον στολισμένο διάδρομο στις 24 Μαΐου 2014, μείναμε έκπληκτοι με ένα από τα πιο αξέχαστα νυφικά διασημοτήτων του 21ού αιώνα, ένα προσωποποιημένο φόρεμα γοργόνας από δαντέλα, φιλοτεχνημένο από τον στενό της φίλο, τον Ricardo Tisci του Givenchy.Αξιοπρέπεια, αιωνιότητα, τελειότητα. Σε ότι αφορά τους γάμους της μοναρχίας, το ορόσημο έβαλε η, όταν παντρεύτηκε τον πρίγκιπα Rainier III του Μονακό στις 19 Απριλίου 1956. Σχεδιασμένο από την ενδυματολόγο της MGM Helen Rose, το νυφικό για το οποίο χρειάστηκαν 30 μοδίστρες για να ραφτεί, ήταν φτιαγμένο από λεπτή δαντέλα Βρυξελλών, διακοσμημένο με χιλιάδες ραμμένα στο χέρι μαργαριτάρια, που κατέληγαν σε φούστα από μεταξωτό ταφτά με μακριά ουρά και ένα ανεπανάληπτο πέπλο που ολοκλήρωσε αυτό που θεωρείται το καλύτερο νυφικό όλων των εποχών.Ακολουθεί η, στον γάμο της με τον πρίγκιπα Γουίλιαμ στο Αβαείο του Γουέστμινστερ, στις 29 Απριλίου 2011. Το εμβληματικό νυφικό της ξεπέρασε τη γραμμή μεταξύ μοντέρνου και κλασικού συνδυάζοντας μια βαθιά λαιμόκοψη σε V, με μακριά μανίκια από δαντέλα και μια δραματική ουρά (που διαχειρίστηκε με άνεση παγκόσμιας αποδοχής, η αδερφή της, Pippa).Το φόρεμα, σχεδιασμένο από τη Sarah Burton του Alexander McQueen, έλαβε διθυραμβικές κριτικές και συνεχίζει να είναι ένα από τα πιο επιδραστικά και αγαπημένα νυφικά διασημοτήτων.Η τότε Δούκισσα του Κέμπριτζ φορούσε επίσης μια τιάρα (δανεική από τη βασίλισσα Ελισάβετ Β’), με πέπλο φτιαγμένο από μεταξωτό τούλι και κεντημένο με λουλούδια. Στυλιστικά όμως η εκτός στέμματος ζώνη δεν στερείται ενδιαφέροντος. Η Wallis Simson, στον γάμο της με τον Εδουάρδο, Δούκα του Ουίνδσορ, στις 3 Ιουνίου 1937 στο Château de Candé, επέλεξε δημιουργία από τον Mainbocher, με το χαρακτηριστικό χρώμα του “Wallis blue”, που δημιουργήθηκε για να ταιριάζει με τα μάτια της.Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο γάμος τουκαι της Carolyn Bessette το 1996, ήταν ουσιαστικά ο βασιλικός γάμος της Αμερικής. Η πολυαναμενόμενη τελετή ήταν απίστευτα ιδιωτική και τόσο οι οικείοι όσο και το ζευγάρι διέφυγε από θαύμα την προσοχή των παπαράτσι.Δεδομένης της ιδιοσυγκρασιακής φύσης της Bessette και τη θέση της στη σκηνή της μόδας της Νέας Υόρκης, δεν υπήρχε αμφιβολία ότι το νυφικό της θα ήταν κάτι που θα θυμόμαστε για πάντα. Το λιτό maxi slip dress με τα σχεδόν διάφανα γάντια, σχεδιασμένο από τον Narciso Rodriguez, ακολούθησε την καθαρή, αφαιρετική αισθητική της και καθόρισε τη δεκαετία του 1990 και τις αρχές της δεκαετίας του 2000 με το διάσημο ενσταντανέ έξω από έναν ταπεινό ναό σε μια ακτή της Georgia.Και τώρα οι εκκεντρικοί, οι τολμηροί, οι πρωτοπόροι. Η Elizabeth Taylor παντρεύτηκε τον Richard Burton, στο ξενοδοχείο Ritz Carlton στο Μόντρεαλ το 1964, με ένα κοντό κίτρινο φόρεμα από σιφόν με διάφανα μακριά μανίκια της Ιrene Sharaff. Το look χαράχτηκε στην ιστορία της μόδας και της ομορφιάς χάρη σε μια πλεξούδα τυλιγμένη με ολάνθιστους κρίνους, η οποία εκτεινόταν ακριβώς κάτω από την πλάτη της. Η Bianca Jagger όταν παντρεύτηκε τον Mick Jagger στο St. Tropez το 1971, επέλεξε ένα λευκό κοστούμι με φούστα από τον Yves Saint Laurent, που σχεδίασε ειδικά για την περίσταση και συνδύασε την εμφάνιση με ένα ασορτί ιβουάρ καπέλο με φαρδύ γείσο.Η Kate Moss φόρεσε το κατά παραγγελία John Galliano boho νυφικό της για τον γάμο της με τον frontman των The Kills, Jamie Hince, το 2011 και η Giovanna Battaglia παντρεύτηκε τον Oscar Engelbert σε 2 χώρες με 4 εκδηλώσεις και 6 αλλαγές στο ντύσιμο, ξεκινώντας το Σαββατοκύριακο του γάμου με ένα φανταχτερό «Α» (όπως Azzedine Alaïa) νυφικό, εμπνευσμένο από τις κλασικές ιταλικές ψάθινες ομπρέλες.Οσο για τις νύφες και νυφικά που λείπουν από αυτή τη λίστα βλ. Megan Markle, (πολύ κακό για το τίποτα), Amal Alamoudin, (τόσο συνηθισμένο όσο δεν είναι η ίδια), Britney Spears, (αναμενόμενα κακό), καμία ελπίδα δεν χάθηκε. Για να παραφράσουμε τον Saki: “Τhe wedding was a good wedding as weddings go; and as weddings go, it went”.