Αθανάσιος Κακαράς: Επικεφαλής Chef των εστιατορίων του Ομίλου Barbarossa World
Αθανάσιος Κακαράς: Επικεφαλής Chef των εστιατορίων του Ομίλου Barbarossa World
Τα προηγούμενα χρόνια κατείχε τη μαγειρική διεύθυνση του Ομίλου OneLife, συμπεριλαμβανομένων βραβευμένων εστιατορίων στο Παρίσι και το Σεν Τροπέ
Ο Όμιλος Barbarossa World καλωσορίζει στο δυναμικό του τον Chef Αθανάσιο Κακαρά, ο οποίος αναλαμβάνει επικεφαλής όλων των εστιατορίων του ομίλου φέρνοντας έναν νέο γαστρονομικό αέρα και εστιάζοντας στην μεσογειακή κουζίνα και την εξαιρετική πρώτη ύλη, ακρογωνιαίους λίθους της επιτυχίας του Barbarossa.
Ο Chef Αθανάσιος Κακαράς, εντάσσεται στην οικογένεια του Barbarossa με 18 χρόνια εμπειρίας σε κορυφαίους χώρους εστίασης της Ελλάδας και του εξωτερικού καθώς και σε διεθνείς συμβουλευτικές εταιρείες.
Δίνοντας έμφαση στην ελληνική νησιωτική γαστρονομία, ο Chef Αθανάσιος Κακαράς αναδεικνύει τα προϊόντα της Πάρου, μέσω μιας εκλεπτυσμένης σύντηξης τολμηρής καινοτομίας και βαθιά ριζωμένης παράδοσης συνδυάζοντας άψογη τεχνική και πιάτα με έμφαση στη λεπτομέρεια αντανακλώντας την παραθαλάσσια ανατροφή του.
Ο CEO του Ομίλου, Ευγένιος Χαμηλοθώρης, δήλωσε: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι που υποδεχόμαστε τον καταξιωμένο Chef Αθανάσιο Κακαρά στο δυναμικό του ομίλου καθώς η μαγειρική του προσωπικότητα ταυτίζεται απόλυτα με τη φιλοσοφία των εστιατορίων μας και είμαι σίγουρος ότι μαζί θα δημιουργήσουμε ξεχωριστούς γαστρονομικούς προορισμούς.»
Όλα τα εστιατόρια Barbarossa φιλοδοξούν να προσφέρουν στους επισκέπτες τους την απόλυτη αιγαιοπελαγίτικη εμπειρία, τιμώντας την ίδια την Πάρο, όπου όλα ξεκίνησαν, μετατρέποντας απλά, παραδοσιακά αιγαιοπελαγίτικα υλικά σε ένα μοναδικό γαστρονομικό ταξίδι με μία ατμόσφαιρα εκλεπτυσμένης διασκέδασης.
