Η «άλλη» Πάρος: Διαδρομές, γεύσεις και αρώματα

Είναι διάσημη σε όλον τον κόσμο. Για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Έχει συνδυαστεί με τα νεανικά χρόνια Ελλήνων αλλά και ξένων ταξιδιωτών. Ακόμη από τη δεκαετία του 1980 η Πάρος πρόσφερε ολόκληρο το κυκλαδίτικο «πακέτο». Φύση, ολόλευκα χωριά, ζωντανά σοκάκια, τη θάλασσα στη μορφή της αρχής του κόσμου, την ανεμελιά, τη διασκέδαση.

Λίγο πριν την άφιξη της έντονης καλοκαιρινής περιόδου, στιγμές, σημεία, γεύσεις, μυρωδιές και, κυρίως, οι άνθρωποι, μου φανέρωσαν ένα κομμάτι της αυθεντικής, πανέμορφης νήσου.



Η βροχή ήταν έντονη, δακρύζοντας το παρμπρίζ του νοικιασμένου αυτοκινήτου, κάτω από έναν κατάμαυρο συννεφένιο όγκο. Λίγα λεπτά αργότερα, το φαινόμενο ανήκει πια στο παρελθόν και ο ζεστός ήλιος εξατμίζει την υγρασία δημιουργώντας μια απόκοσμη και λίγο αποπνικτική ατμόσφαιρα. Αλλά μόνο για λίγο. Ο περιφερειακός δρόμος της Παροικιάς δίνει ήδη από τώρα την εικόνα της κίνησης και του αναπόφευκτου μποτιλιαρίσματος.



