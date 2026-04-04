Ανεξερεύνητοι Τόποι: Απόδραση στο Κλαυσί Ευρυτανίας

Φτάσαμε στο Κλαυσί λίγο μετά τις τρεις το απόγευμα. Η πινακίδα στην είσοδο του χωριού λέει Κλαυσίο, αλλά κρατήσαμε τον νεωτερισμό. Κατεβήκαμε από το αυτοκίνητο και περπατήσαμε για λίγο. Τίποτα. Ούτε ψυχή. Μόνο ο ήχος του νερού από κάποια βρύση εκεί κοντά και ένας ελαφρύς ήχος των κλαδιών από τα έλατα που έφτανε σαν ψίθυρος από τις πλαγιές του Κώνισκου.

Εννέα χιλιόμετρα από το Καρπενήσι, και αίσθηση άλλου κόσμου. Ή μάλλον, αίσθηση ενός κόσμου που έχει σταματήσει να ψάχνει την προσοχή κάποιου. Ο Αλέξανδρος πήρε τη φωτογραφική και χάθηκε στα σοκάκια. Εγώ κάθισα σε μια βρύση, έβαλα το χέρι κάτω από το παγωμένο νερό και σκέφτηκα ότι ακριβώς αυτό ήθελα να κάνω.

Εκεί ήρθε και ο σκύλος. Είναι ο σκύλος που θα υποδεχτεί τους επισκέπτες του χωριού, καθώς είναι πάντα εκεί γύρω στην πλατεία. Είναι φιλικός και ταυτόχρονα βαριέται εύκολα. Ασχολήθηκε για λίγο μαζί μας, μας συνόδευσε για λίγο στο χωριό και μετά μας άφησε στην τύχη μας, και επέστρεψε στην πλατεία.