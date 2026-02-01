Νάουσα: Ένας πλήρης οδηγός για την πόλη «του οίνου και της αμπέλου»
Νάουσα, μια πόλη με βαθιά ιστορία και μοναδική παράδοση.
Κάθε εποχή έχει κάτι μοναδικό να προσφέρει, καθιστώντας την έναν ελκυστικό προορισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ξεκινώντας την περιήγησή σας, δεν γίνεται να μην θαυμάσετε το πλούσιο φυσικό τοπίο που περιβάλλει τη Νάουσα. Ένας ιδανικός προορισμός εντός της πόλης για πεζοπορία και χαλαρωτικούς περιπάτους είναι το Άλσος του Αγίου Νικολάου, ένας χώρος που συνδυάζει τη φυσική ομορφιά με μια αναζωογονητική ατμόσφαιρα.
Για όσους αγαπούν τον χειμώνα, το Χιονοδρομικό Κέντρο 3-5 Πηγάδια αποτελεί εξαιρετική επιλογή. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις και πίστες για όλα τα επίπεδα, προσφέρει τη δυνατότητα για σκι, snowboard, αλλά και χαλαρωτικές στιγμές με φόντο το χιονισμένο τοπίο. Είτε είστε έμπειροι σκιέρ είτε δοκιμάζετε το άθλημα για πρώτη φορά, το 3-5 Πηγάδια υπόσχεται μια αξέχαστη εμπειρία.
Όμως, η Νάουσα δεν είναι μόνο φύση. Είναι και ένας τόπος πλούσιος σε παράδοση και πολιτισμό. Η ιστορία της ζωντανεύει μέσα από τα γραφικά σοκάκια, τα αρχοντικά και τα ιστορικά μνημεία της.
