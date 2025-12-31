Η χειμερινή Αθήνα και η ιεροτελεστία της Πρωτοχρονιάς

Υπάρχουν πόλεις που αντέχουν καλύτερα στο καλοκαίρι, κι άλλες που αποκαλύπτονται επιτέλους όταν κρυώνει ο αέρας. Η Αθήνα, ανήκει παράδοξα στη δεύτερη κατηγορία. Τον χειμώνα, όταν η πόλη αποσπάται από τον θόρυβο της τουριστικής κορύφωσης και το μάρμαρο σταματά να αστράφτει από τον αυγουστιάτικο ήλιο, επανέρχεται κάτι πιο ουσιαστικό: η κλίμακά της. Οι αποστάσεις γίνονται ανθρώπινες, οι σκιές ορίζουν καθαfaρά τις γραμμές της αρχιτεκτονικής, και το φως, αυτό το αττικό φως που μοιάζει να έχει μνήμη, πέφτει πλάγια πάνω στα νεοκλασικά της Πλάκας, στις πολυκατοικίες του κέντρου, στα δέντρα του Εθνικού Κήπου.

Πάνω από τις λεωφόρους και τα στενά, πάνω από τις πλατείες και τις στοές, απλώνονται λαμπιόνια, σκηνές, μουσικές. Κι όμως, κάτω από τη σύγχρονη γιορτινή επιφάνεια, επιβιώνει κάτι πολύ παλιότερο: η ανθρώπινη ανάγκη να ξορκίσει το σκοτάδι, να «δέσει» την τύχη, να συμφιλιωθεί με τον χρόνο. Σε μια πόλη πέντε χιλιάδων ετών, το «νέο» δεν είναι απλά ημερομηνία. Είναι τελετουργία.







