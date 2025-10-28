Digital Nomads: Η εμπειρία της απομακρυσμένης εργασίας σε 4 ήσυχα ελληνικά χωριά

Με το λάπτοπ και το τηλέφωνό μας, οι remote εργαζόμενοι μπορούμε να εξασφαλίσουμε με low budget ένα ειδυλλιακό και χαλαρωτικό σκηνικό για τη δουλειά μας σε απομονωμένα μέρη με χαρακτηριστικά που ούτε έχουμε φανταστεί.

Συχνά, οι remote εργαζόμενοι επιλέγουν ένα ήσυχο καφέ στη γειτονιά τους ή κάπου πιο πέρα από αυτή, για να αλλάξουν παραστάσεις και να διευκολύνουν τη διαδικασία της εργασίας τους. Στο κάτω κάτω, εφόσον δεν είναι υποχρεωμένοι να βρίσκονται καθημερινά στο ίδιο γραφείο, γιατί να εργάζονται από τον καναπέ ή το home office τους σε μόνιμη βάση; Είναι ενδιαφέρον πόσο μπορεί να αλλάξει προς το καλύτερο η ζωή ενός ανθρώπου που δουλεύει από απόσταση – απότοκο της μετα-Covid-19 εποχής, ενισχυτικό της μικροοικονομίας μιας γειτονιάς, ανανεωτικό της σχέσης μας με το σπίτι ή τα μέρη που επιλέγουμε για να δουλέψουμε.







