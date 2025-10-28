28η Οκτωβρίου στη Χίο: Μια πολιτιστική περιήγηση στο νησί της Ιστορίας
28η Οκτωβρίου στη Χίο: Μια πολιτιστική περιήγηση στο νησί της Ιστορίας
Ιδιαίτεροι ανεμόμυλοι, γραφικοί πετρόκτιστοι οικισμοί, πλούσιο ιστορικό παρελθόν και η φημισμένη μαστίχα
Τα Μαστιχοχώρια και η αρωματική μαστίχα που μόνο η Χίος παράγει στον κόσμο, ο περίφημος Ανάβατος και η φημισμένη Νέα Μονή Χίου, το κατοικημένο κάστρο στην πρωτεύουσα και ο ευωδιαστός Κάμπος με τις επαύλεις, η παραλία Μαύρα Βόλια, η Δασκαλόπετρα, η Βολισσός, το σπήλαιο του Αγίου Γάλακτος. Χρειάζεται κανείς, όχι απλώς πολλές ημέρες, αλλά πολλά ταξίδια για να ανακαλύψει τα αξιοθέατα του υπέροχου νησιού.
Η πόλη της Χίου
Η ολοζώντανη και σύγχρονη πρωτεύουσα του νησιού βουίζει από ζωή και κίνηση ολημερίς. Είναι κτισμένη στην πεδιάδα, στη θέση της αρχαίας πόλης και εδώ συγκεντρώνονται όλες οι δραστηριότητες, πολλά μουσεία και καταστήματα, εστιατόρια, καφέ και οι δημόσιες υπηρεσίες. Ο μεγάλος οικισμός αγκαλιάζει το λιμάνι με την προκυμαία που προσφέρεται για βόλτες και στο επίκεντρό του είναι το κατοικημένο κάστρο το οποίο αξίζει να περιηγηθείτε με την ησυχία σας. Δυο βήματα από την προκυμαία βρίσκεται η Απλωταριά, με τα πεζοδρομημένα πλακόστρωτα σοκάκια, τα μαγαζιά και τα πολλά της στέκια -που πήρε την ονομασία της από τους έμπορους που άπλωναν εκεί τα προϊόντα τους.
