28η Οκτωβρίου στη Χίο: Μια πολιτιστική περιήγηση στο νησί της Ιστορίας

Τα Μαστιχοχώρια και η αρωματική μαστίχα που μόνο η Χίος παράγει στον κόσμο, ο περίφημος Ανάβατος και η φημισμένη Νέα Μονή Χίου, το κατοικημένο κάστρο στην πρωτεύουσα και ο ευωδιαστός Κάμπος με τις επαύλεις, η παραλία Μαύρα Βόλια, η Δασκαλόπετρα, η Βολισσός, το σπήλαιο του Αγίου Γάλακτος. Χρειάζεται κανείς, όχι απλώς πολλές ημέρες, αλλά πολλά ταξίδια για να ανακαλύψει τα αξιοθέατα του υπέροχου νησιού.

Η πόλη της Χίου



