Ερμιόνη-Πόρτο Χέλι: Μία εξόρμηση για τις πρώτες ημέρες του φθινοπώρου

Αν αναζητάτε μια μίνι φθινοπωρινή απόδραση κοντά στην Αθήνα, η Αργολίδα αποτελεί εξαιρετική επιλογή. Η Ερμιόνη και το Πόρτο Χέλι, με τις ήρεμες παραλίες και τη χαλαρή ατμόσφαιρά τους, προσφέρονται για σύντομες διακοπές με θαλασσινές εικόνες και νησιώτικη αύρα.





Ερμιόνη





Στη νοτιοανατολική πλευρά της Αργολίδας, απέναντι από τον Κόλπο της Ύδρας, βρίσκεται η παραλιακή κωμόπολη της Ερμιόνης. Απέχει περίπου 170 χιλιόμετρα από την Αθήνα, απόσταση που διανύεται σε περίπου 2,5 ώρες, μέσα από μια κατάφυτη διαδρομή με εναλλαγές τοπίου. Το λιμάνι της, γοητευτικό και ήσυχο, αποτελεί ιδανικό σκηνικό για ξέγνοιαστες μέρες και χαλαρές βουτιές.