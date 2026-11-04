Ανθρωπογεωγραφώντας τα σπίτια των Αθηναίων
Ανθρωπογεωγραφώντας τα σπίτια των Αθηναίων
Η αρχιτέκτων και designer Τζωρτζίνα Πανταζοπούλου μάς μιλά για το πρόσφατο project της και μας ξεναγεί στην πόλη που αγαπά.
UPD:
Μια millennial αρχιτέκτονας και designer που αγαπά τα ταξίδια διευρύνει τα όρια του αντικειμένου της και το εμπλουτίζει με κοινωνιολογία και τρυφερότητα, όπως ακριβώς κάνει και με τα σκίτσα της. Γιατί οι πόλεις και τα σπίτια διαμορφώνονται πρωτίστως από τους ανθρώπους που κατοικούν μέσα τους.
Τον περασμένο Οκτώβριο κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Set Margins το βιβλίο που συνυπογράφουν η Τζωρτζίνα Πανταζοπούλου και η Ilaria Palmieri με τον εξαιρετικό τίτλο που μας βάζει σε σκέψεις: «They Asked Me to Design a House, I Asked Them to Design a Home». Όπως λέει η Τζωρτζίνα στο Travel.gr, «Πρόκειται για ένα συλλογικό έργο που αφορά το τι σημαίνει σπίτι μέσα από μια πιο ανθρωπολογική και φεμινιστική προσέγγιση, ξεφεύγοντας ίσως από τα παραδοσιακά αρχιτεκτονικά πρότυπα έρευνας και συγγραφής. Είναι μια προσπάθεια ανάδειξης όλων εκείνων των χαρακτηριστικών που συνιστούν ένα σπίτι και τη δημιουργία αυτού. Η δουλειά αυτή ήρθε ως φυσική απόρροια του ερευνητικού και πρακτικού μας έργου με την Ilaria, όταν αποφοιτήσαμε από τη Royal Academy of Art στη Χάγη και σκεφτήκαμε ότι δεν θέλουμε να δουλέψουμε ξανά σε παραδοσιακά γραφεία αρχιτεκτονικής ή interior design. Νιώθαμε τόσο έντονα την ανάγκη να το εκφράσουμε όλο αυτό και το βιβλίο ήταν ένας άμεσος τρόπος. Επίσης, καταλήξαμε να κάνουμε διδακτορικό μετά από όλο αυτό, συνεχίζοντας την έρευνα πάνω στο θέμα».
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Τον περασμένο Οκτώβριο κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Set Margins το βιβλίο που συνυπογράφουν η Τζωρτζίνα Πανταζοπούλου και η Ilaria Palmieri με τον εξαιρετικό τίτλο που μας βάζει σε σκέψεις: «They Asked Me to Design a House, I Asked Them to Design a Home». Όπως λέει η Τζωρτζίνα στο Travel.gr, «Πρόκειται για ένα συλλογικό έργο που αφορά το τι σημαίνει σπίτι μέσα από μια πιο ανθρωπολογική και φεμινιστική προσέγγιση, ξεφεύγοντας ίσως από τα παραδοσιακά αρχιτεκτονικά πρότυπα έρευνας και συγγραφής. Είναι μια προσπάθεια ανάδειξης όλων εκείνων των χαρακτηριστικών που συνιστούν ένα σπίτι και τη δημιουργία αυτού. Η δουλειά αυτή ήρθε ως φυσική απόρροια του ερευνητικού και πρακτικού μας έργου με την Ilaria, όταν αποφοιτήσαμε από τη Royal Academy of Art στη Χάγη και σκεφτήκαμε ότι δεν θέλουμε να δουλέψουμε ξανά σε παραδοσιακά γραφεία αρχιτεκτονικής ή interior design. Νιώθαμε τόσο έντονα την ανάγκη να το εκφράσουμε όλο αυτό και το βιβλίο ήταν ένας άμεσος τρόπος. Επίσης, καταλήξαμε να κάνουμε διδακτορικό μετά από όλο αυτό, συνεχίζοντας την έρευνα πάνω στο θέμα».
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
UPD:
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