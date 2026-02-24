Η Ελλάδα στους πιο ελκυστικούς προορισμούς κρουαζιέρας στη Μεσόγειο
Η Ελλάδα στους πιο ελκυστικούς προορισμούς κρουαζιέρας στη Μεσόγειο
Έρχεται στη Σαντορίνη το 2026 το πρώτο Royal Beach Club της Ευρώπης.
Η βιομηχανία της κρουαζιέρας συνεχίζει να αναδεικνύει την Ελλάδα ως έναν από τους πιο ελκυστικούς και στρατηγικούς προορισμούς της Μεσογείου, με ιδιαίτερη έμφαση στην Ανατολική Μεσόγειο.
Η Royal Caribbean International, ένας από τους κορυφαίους ομίλους της βιομηχανίας της κρουαζιέρας επιλέγει ξανά την Ελλάδα ως homeporting και ειδικότερα το κρουαζιερόπλοιο Brilliance of The Seas που φέτος το καλοκαίρι θα αναχωρεί για ακόμη μια χρονιά από το λιμάνι του Πειραιά. Το καλοκαίρι του 2026, το Brilliance of the Seas, της Royal Caribbean International θα προσφέρει 4 μοναδικές αναχωρήσεις από και προς Πειραιά. Πρόκειται για κρουαζιέρες επτά διανυκτερεύσεων προς ελληνικά λιμάνια, όπως τη Μύκονο, τη Σαντορίνη, τη Ρόδο, ενώ θα προσεγγίσει και λιμάνια της Τουρκίας και της Κύπρου, όπως η Έφεσος (Τουρκία), το Μπόντρουμ (Τουρκία), η Κωνσταντινούπολη (Τουρκία) και η Λεμεσός (Κύπρος). Το Brilliance of the Seas ανήκει στην κατηγορία Radiance, έχει μεικτή χωρητικότητα 90.090 τόνων, 13 καταστρώματα και μήκος 293 μέτρα. Μπορεί να φιλοξενήσει 2.142 επιβάτες σε δίκλινες καμπίνες με άνεση και πολυτέλεια.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα