Μονοήμερη απόδραση στην Ύδρα -Ένα σύντομο θαλασσινό ταξίδι
Η Ύδρα θα σας κάνει να ξεχάσετε τη ζωή στη μεγαλούπολη και θα σας συστήσει τη ζηλευτή της καθημερινότητα.
Πειραιάς-Ύδρα. Ένα σύντομο θαλασσινό ταξίδι και αλλάζεις αιώνα, εικόνες και συνήθειες. Κοιτάς κι όλο κοιτάς τον αμφιθεατρικά κτισμένο οικισμό-κόσμημα με τη σπουδαία ιστορική και αρχιτεκτονική κληρονομιά. Ξεχνάς τον ήχο των αυτοκινήτων. Περπατάς και όλο περπατάς. Για να προλάβεις να γνωρίσεις το λιμάνι με την προκυμαία, τις συνοικίες, τα σοκάκια και τις μικρές πλατείες του και ύστερα την Κιάφα. Καλημερίζεις και καλησπερίζεις. Κρυφοκοιτάς από τα λίγα ανοιχτά παράθυρα το εσωτερικό των αρχοντικών και των καπετανόσπιτων που κτίστηκαν στο τέλος του 18ου και στις αρχές του 19ου αιώνα, την εποχή της οικονομικής ευμάρειας της Ύδρας χάρη στον στόλο της. Τότε που οι πολυταξιδεμένοι Υδραίοι έφεραν μαζί τους γνώσεις, εμπειρίες, χρήματα και λογιών πολύτιμα αντικείμενα.
