Ισχυρή ζήτηση για ταξίδια από την Ιρλανδία προς την Ελλάδα -Οι δημοφιλέστεροι προορισμοί
Η Ιρλανδία παρουσιάζει δυναμική ενίσχυση της εισερχόμενης τουριστικής κίνησης προς την Ελλάδα, καθώς για το 2025 καταγράφηκαν 184.996 Ιρλανδοί ταξιδιώτες.
Το διαρκώς αυξανόμενο ενδιαφέρον του ιρλανδικού κοινού για δημοφιλείς στη συγκεκριμένη αγορά ελληνικούς προορισμούς (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κρήτη, Κυκλάδες, Πελοπόννησο, Ρόδο, Κω, Ιόνια Νησιά, Σκιάθος), αλλά και για νέους, ανερχόμενους και εναλλακτικούς, που μπορούν να συνδυαστούν με τις καθιερωμένες επιλογές και να προσφέρουν αυθεντικές και προσωποποιημένες ταξιδιωτικές εμπειρίες, επιβεβαιώθηκε στη διάρκεια της 35ης Διεθνούς Έκθεσης Τουρισμού Holiday World Show Dublin 2026, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Δουβλίνο με τη συμμετοχή του ΕΟΤ.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, η Ιρλανδία παρουσιάζει δυναμική ενίσχυση της εισερχόμενης τουριστικής κίνησης προς την Ελλάδα, καθώς για το 2025 καταγράφηκαν 184.996 Ιρλανδοί ταξιδιώτες, σημειώνοντας συνολική αύξηση κατά 37,4% σε σχέση με το 2024. Ισχυρή δυναμική παρουσιάζει και η Αθήνα (+36% σε σχέση με το προηγούμενο έτος), ενισχύοντας περαιτέρω το ρόλο της ελληνικής πρωτεύουσας ως city break προορισμού και κόμβου διασύνδεσης με την υπόλοιπη Ελλάδα.
