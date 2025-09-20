Ταξίδι στη Λίμνη Γκάρντα -Γραφικά χωριά, μεσαιωνικά κάστρα και μαγευτικά τοπία
Ταξίδι στη Λίμνη Γκάρντα -Γραφικά χωριά, μεσαιωνικά κάστρα και μαγευτικά τοπία
Ψαροχώρια, μεσαιωνικά κάστρα, αμπελώνες και παραλίες συνθέτουν έναν προορισμό που μαγεύει κάθε ταξιδιώτη στη βόρεια Ιταλία
Στις παρυφές των Άλπεων, στη βόρεια Ιταλία, απλώνεται η μεγάλη λίμνη Γκάρντα. Μοιράζεται ανάμεσα σε τρεις περιφέρειες -τη Λομβαρδία στα δυτικά, το Τρεντίνο-Άλτο Άντιτζε στα βόρεια και το Βένετο στα ανατολικά- και έχει έκταση περίπου 370 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Σχηματίστηκε στο τέλος της Εποχής των Παγετώνων και αποτελεί τη μεγαλύτερη λίμνη της Ιταλίας.
Στις όχθες της απλώνονται 25 γραφικά χωριά και γοητευτικές πόλεις, πλαισιωμένα από μεσαιωνικά κάστρα, παλάτια και παραλίες με πράσινο φόντο. Η Γκάρντα είναι γνωστή για τη διακριτική της πολυτέλεια και αποτελεί ιδανικό προορισμό για όσους θέλουν να συνδυάσουν τη χαλάρωση με τη δράση, καθώς εδώ μπορούν να κάνουν από ιστιοπλοΐα και windsurf μέχρι πεζοπορία και αλεξίπτωτο πλαγιάς. Για να τη γνωρίσει κανείς στην πληρότητά της, χρειάζεται να νοικιάσει αυτοκίνητο και να ακολουθήσει παραλίμνια διαδρομή που διαγράφει ολόκληρη την περίμετρό της.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Στις όχθες της απλώνονται 25 γραφικά χωριά και γοητευτικές πόλεις, πλαισιωμένα από μεσαιωνικά κάστρα, παλάτια και παραλίες με πράσινο φόντο. Η Γκάρντα είναι γνωστή για τη διακριτική της πολυτέλεια και αποτελεί ιδανικό προορισμό για όσους θέλουν να συνδυάσουν τη χαλάρωση με τη δράση, καθώς εδώ μπορούν να κάνουν από ιστιοπλοΐα και windsurf μέχρι πεζοπορία και αλεξίπτωτο πλαγιάς. Για να τη γνωρίσει κανείς στην πληρότητά της, χρειάζεται να νοικιάσει αυτοκίνητο και να ακολουθήσει παραλίμνια διαδρομή που διαγράφει ολόκληρη την περίμετρό της.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα