Γρεβενά: Ένας πλήρης οδηγός για τον αυθεντικό τόπο με την μαγευτική ορεινή ομορφιά
TRAVEL.GR

Γρεβενά: Ένας πλήρης οδηγός για τον αυθεντικό τόπο με την μαγευτική ορεινή ομορφιά

Oι εμπειρίες, το φαγητό, η διαμονή στην πόλη με την καθηλωτική φυσική ομορφιά

Γρεβενά: Ένας πλήρης οδηγός για τον αυθεντικό τόπο με την μαγευτική ορεινή ομορφιά

Και καλοκαίρι και χειμώνα. Και χιόνι και πράσινο της φύσης μπόλικο. Τα Γρεβενά είναι ένας τόπος δωρικός και πανέμορφος, ένα ορμητήριο για γεύσεις και αποδράσεις σε μικρής απόστασης προορισμούς για όσους αγαπούν τη φύση, το ορεινό σκηνικό που κόβει την ανάσα, τα όμορφα βλαχοχώρια με τα γεφύρια και τους γραφικούς οικισμούς.

Χτισμένα εκεί που κείτονταν δυο αρχαίων ρωμαϊκοί οικισμοί και έκθετα στις απίστευτες φυσικές ομορφιές του μαγευτικού εθνικού δρυμού της Βάλιας Κάλντα τα Γρεβενά είναι φυσική δίοδος για τα πανέμορφα μικρά χωριά και την άγρια φύση που τα περιβάλλουν. Η Σαμαρίνα και όλα τα άλλα χωριά της περιοχής σφύζουν από ζωή. Ζωή νέων ανθρώπων που εξακολουθούν να μένουν εκεί και να δημιουργούν, τριγυρισμένοι από ελατόδαση, πλατείες με βρύση.

Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης