Με ποιους τρόπους επικοινωνούν οι γάτες μεταξύ τους
Σε αντίθεση με πιο εκφραστικά ζώα όπως οι σκύλοι, η γάτα εφαρμόζει ένα πιο σύνθετο σύστημα επικοινωνίας.
Παρά το γεγονός ότι οι γάτες συνυπάρχουν με τον άνθρωπο εδώ και χιλιάδες χρόνια, συνεχίζουν να παραμένουν αρκετά μυστηριώδεις, ιδιαίτερα όσο αφορά τον τρόπο που επικοινωνούν
Σε αντίθεση με πιο εκφραστικά ζώα όπως οι σκύλοι, η γάτα εφαρμόζει ένα πιο σύνθετο σύστημα επικοινωνίας, το οποίο βασίζεται σε ήχους, στάσεις σώματος, εκφράσεις προσώπου αλλά και χημικών σημάτων.
1. Φωνητική επικοινωνία
Οι περισσότεροι άνθρωποι θεωρούν ότι οι γάτες δεν είναι ιδιαίτερα ομιλητικές μεταξύ τους. Αυτό είναι αληθές ως ένα βαθμό, καθώς συνήθως προτιμούν να επικοινωνούν χωρίς ήχους. Παρ' όλα αυτά, διαθέτουν μια εντυπωσιακή γκάμα φωνητικών σημάτων όταν χρειάζεται να μεταφέρουν ένα έντονο μήνυμα.
